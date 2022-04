Des soldats maliens et étrangers auraient tué des centaines de personnes lors du siège d'une ville - groupe de défense des droits de l'homme

Les meurtres ont eu lieu entre le 27 et le 31 mars à Moura, une ville rurale d'environ 10 000 habitants dans la région de Mopti, un haut lieu de l'activité extrémiste qui s'est intensifiée et étendue aux pays voisins dans la région du Sahel.

"Cet incident est la pire atrocité signalée au cours du conflit armé qui dure depuis dix ans au Mali", a déclaré HRW.

Les exécutions signalées ont suscité la condamnation des États-Unis, de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne, qui ont tous appelé le gouvernement malien à permettre une enquête indépendante.

L'armée de ce pays d'Afrique de l'Ouest a démenti mardi ces allégations et a déclaré avoir mené une opération professionnelle et bien exécutée à Moura pour cibler les militants islamistes. Elle avait auparavant déclaré avoir tué plus de 200 d'entre eux après avoir appris qu'ils s'y réuniraient.

"Le contrôle total de la localité a permis de rechercher, d'identifier et de trier les terroristes déguisés et dissimulés parmi la population civile", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Après une fusillade, l'armée a utilisé un hélicoptère pour poursuivre et "neutraliser" les militants qui tentaient de fuir. Les suspects dans la ville ont ensuite été arrêtés et envoyés par avion pour être jugés, selon le communiqué.

Les témoins ont raconté une histoire différente à HRW.

Dix-neuf témoins ont déclaré au groupe de défense des droits que des soldats maliens et russophones sont arrivés par hélicoptère et ont échangé deux séries de coups de feu avec les combattants islamistes, au cours desquels des rebelles, des soldats et quelques civils ont été tués.

Les troupes se sont ensuite déployées dans la ville, ont exécuté sommairement plusieurs hommes puis ont rassemblé des centaines d'autres personnes non armées de leurs maisons et les ont emmenées sur la rive d'une rivière proche, ont déclaré les témoins à HRW.

Beaucoup d'entre eux étaient des commerçants des villages environnants venus assister au marché hebdomadaire du bétail de la ville. Certains de ces groupes étaient infiltrés par des militants, ont dit les témoins à HRW.

Les hommes ont été détenus pendant cinq jours sous le soleil et sélectionnés arbitrairement pour être exécutés par des coups de feu pendant la nuit. Les corps ont été entassés dans trois fosses communes, selon HRW.

L'opération aurait impliqué plus de 100 hommes parlant russe, selon de multiples sources de sécurité qui ont parlé à HRW.

Plusieurs témoins ont également décrit des soldats blancs parlant une langue étrangère inconnue qu'ils croyaient être le russe.

Un commerçant a déclaré qu'il buvait du thé avec ses deux frères en attendant que le marché commence lorsqu'il a entendu des tirs.

"Sept Russes se sont approchés, nous faisant signe de nous lever. Il n'y avait pas de soldats maliens avec eux. Ils nous ont fouillés, nous et la maison, puis nous ont emmenés à l'est du village, près de la rivière, où nous avons trouvé une autre centaine d'hommes", a-t-il raconté à HRW.

"Un autre groupe de Russes a pointé du doigt mes frères et un autre homme. Je pensais qu'ils allaient les interroger. Ils les ont emmenés plusieurs mètres plus loin et les ont exécutés, à bout portant", a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les récits des témoins cités par HRW.

Le gouvernement de transition du Mali, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2020, lutte contre l'insurrection avec l'aide d'entrepreneurs militaires privés appartenant au groupe russe Wagner.

Le Mali et la Russie ont précédemment déclaré qu'il ne s'agissait pas de mercenaires mais de formateurs aidant les troupes locales avec des équipements achetés en Russie.

La France, l'ancien colonisateur du Mali, a envoyé des milliers de soldats combattre les militants dans le pays pendant près de dix ans, mais a déclaré au début de l'année qu'elle se retirait après la détérioration des relations, en partie due à l'arrivée des combattants russes. Une mission dirigée par la France, composée de 14 nations principalement européennes et comptant 600 à 900 soldats au Mali, est également en train de s'achever.