Bourse de Paris : Des sommets, des sorcières et des doutes pour terminer la semaine

Apparemment, la banque centrale américaine n'a pas fini de jouer les pompiers de service. Pour la quatrième journée consécutive, la Fed de New York va injecter de l'argent sur le marché monétaire (75 Mds$), pour rééquilibrer l'offre et la demande sur le marché dit "repo". Mardi, elle avait dû racheter 53Mds$ d'obligations faute de liquidités disponibles sur ce marché. La Fed estime que cette situation est temporaire et due à une conjonction de facteurs "techniques" en particulier l'arrivée des échéances fiscales trimestrielles des entreprises, qui ont asséché les liquidités, en parallèle d'un afflux de nouveaux bons du Trésor. Résultat, les taux des Fed Funds flambent et la banque centrale doit agir pour les faire revenir dans sa nouvelle fourchette, 1,75 à 2%. La situation n'a pas fait dérailler les indices, mais les investisseurs restent aux aguets : certains ont même d'ores et déjà demandé à la Fed de régler le problème de façon plus globale, et pas au jour-le-jour. C'est un point de vigilance pour les jours à venir.

Sur les autres points de friction, les signaux sont contradictoires. Donald Trump serait prêt à intensifier la guerre commerciale avec la Chine si aucun accord rapide n'est conclu, a déclaré son conseiller Michael Pillsbury à la presse chinoise. En parallèle, Larry Kudlow, sur Fox News, a au contraire affirmé hier soir qu'il y a "de la détente dans l'air" entre les deux pays. La politique de la carotte et du bâton continue, mais visiblement, personne ne sait vraiment, même dans la haute administration américaine, ce que pense Pékin.

En Europe, Jean-Claude Juncker a dopé la livre sterling et rasséréné les partisans d'un Brexit ordonné en affirmant qu'un accord reste possible d'ici au 31 octobre entre Londres et Bruxelles, et que le problématique "backstop" qui régit la frontière entre les deux Irlande pourrait être abandonné si une alternative adéquate est trouvée.

Les indices avancés européens sont baissiers ce matin alors que les futures américains sont dans le vert : un ajustement qui s'explique par la hausse solide du vieux continent hier, alors que Wall Street a perdu une partie de ses gains en fin de parcours. Pour davantage de détails sur les sorcières, enfourchez votre balai et rendez-vous par ici.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à la production mensuels allemands (8h00) et les ventes de détail canadiennes (14h30) sont les deux indicateurs majeurs attendus pour terminer la semaine. Ce matin, le Japon a annoncé que son inflation a ralenti à 0,5% en août, son rythme le plus faible depuis deux ans.

L'euro vaut 1,1057 USD (+0,12%) ce matin et l'once d'or 1503 USD (+0,3%). Le pétrole est en légère baisse, avec un Brent à 64,66 USD et un WTI à 58,70 USD. Sur le marché de la dette, le rendement du 10 ans américain atteint 1,768%. Le Bitcoin se stabilise après un léger rebond hier, à 10 230 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alten : Société Générale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 113 à 126 EUR.

Cegedim : Société Générale passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 34 à 29 EUR.

Derwent London : HSBC passe de conserver à alléger en visant 2608 GBp.

Dormakaba : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 750 à 680 CHF.

Enel : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,30 à 7,40 EUR.

Great Portland : HSBC passe de conserver à alléger en visant 587 GBp.

Philips : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 51 EUR.

Royal Vopak : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 à 54 EUR.

Sensirion : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 48 CHF.

Zealand Pharma : Guggenheim démarre le suivi à l'achat.

L’actualité des sociétés

Casino a confirmé les informations divulguées hier dans l'après-midi par Les Echos : le distributeur négocie bien la cession de Leader Price à son concurrent allemand Aldi, dans des conditions qui n'ont pas été divulguées à ce stade. Atos va plus que doubler, d'ici 2022, la production de son usine d'Angers, qui fabrique des supercalculateurs et des serveurs haut de gamme, a révélé son PDG, Thierry Breton. La Lettre A évoque des chamboulements au sein des hauts dirigeants en charge de la stratégie chez Sanofi. La division Travel Retail de Lagardère dépense 250 M€ pour s'offrir International Duty Free, le leader du secteur en Belgique. CNP Assurances serait tout proche d'un accord évalué à 7 MdsBRL (1,53 Md€) au Brésil pour distribuer des produits d'assurance dans plus de 3 000 agences du groupe public brésilien Caixa Economica Federal. Moody's a relevé la notation crédit du Crédit Agricole de "A1" à "AA3". Eiffage s'offre neuf microcentrales hydroélectriques en France. Eurazeo Capital acquiert Elemica. Derichebourg va racheter le leader espagnol du recyclage de déchets métalliques, Lyrsa, dans des conditions qui n'ont pas été communiquées. Xilam nomme un nouveau directeur financier. Valneva confirme son retrait de la bourse de Vienne. Alten, Witbe, Marie Brizard, Abivax, La Foncière Verte, DNXCorp, Genkyotex, ESI Group et Cegedim ont publié leurs comptes.

Jeff Bezos veut mettre la puissance financière d'Amazon.com au service de l'environnement en "montrant la voie", notamment en imposant à son groupe d'atteindre la neutralité carbone avec 10 ans d'avance sur les Accords de Paris, soit en 2040. En parallèle, Google (Alphabet) a signé 18 nouveaux accords énergétiques dans l'éolien et le solaire, pour un total de 1600 MW, portant à 5500 MW le portefeuille d'accords en cours du groupe. L'agence américaine de sécurité aérienne attend plus de détails sur le logiciel de Boeing avant de permettre aux 737Max de revoler. Après Air France-KLM, EasyJet se retire du processus de repris d'Aigle Azur. Huawei a dévoilé hier son premier smartphone sans les principales applications de Google. Mark Zuckerberg était à Washington hier : l'entrevue a été houleuse avec les parlementaires, mais le patron de Facebook a eu droit à un rendez-vous à la Maison-Blanche. Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, convainc ses actionnaires de lui accorder un généreux bonus potentiel. Le canadien First Quantum Minerals susciterait la convoitise des grands groupes miniers après avoir beaucoup baissé ces dernières années, selon les informations obtenues par Bloomberg.