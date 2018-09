La semaine du 17 septembre marquera-t-elle un point d'inflexion pour les places financières ? La question peut faire sourire du point de vue américain, puisque, nous venons de le voir, les indices boursiers naviguent sur des records. Elle est beaucoup plus sérieuse pour les économies émergentes, secouées par la politique commerciale brutale de Donald Trump. En Europe, le CAC40 fait toujours figure de bon élève avec des performances 2018 nettement plus présentables que la plupart des autres indices : +2,6% depuis le 1er janvier, et même +4,6% dividendes réinvestis. A côté, le DAX allemand (qui est un indice dividendes réinvestis) affiche -4,6%, soit un différentiel colossal de 9,2% en faveur du CAC.



Pour autant, personne ne maîtrise l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ni les conséquences à long terme d'un bras de fer qui se prolongerait. Et certains secteurs sont dans l'expectative, comme le compartiment technologique, ultra-mondialisé en matière de chaîne logistique. Une situation parfaitement illustrée par Micron hier. L'Américain, numéro un des mémoires informatiques, sombrait de 7% post-clôture après la publication de trimestriels solides mais de prévisions de ventes un peu courtes. Son directeur financier a estimé que la nouvelle vague de droits de douane qui entrera en vigueur lundi sur 200 milliards de produits chinois pèsera sur les marges pendant trois ou quatre trimestres. Quant à l'objectif de chiffre d'affaires décevant, il est dû à la pénurie de processeurs PC actuelle, un facteur ponctuel et moins inquiétant car non-corrélé à la demande. Le compartiment des semiconducteurs risque de tanguer à nouveau.



Une dernière chose. C'est ce vendredi 21 septembre que se dénouent les contrats et options à terme pour le trimestre, une journée baptisée "quatre sorcières", synonyme de volumes accrus. La volatilité en est favorisée. Le CAC40 a démarré sur un gain de l'ordre de 0,3% à 5 469 points.



Les temps forts économiques du jour



C'est la journée des indices PMI Flash de septembre, notamment en France (9h15), en Allemagne (9h30), dans la zone euro (10h00) ou aux Etats-Unis (15h45). Ces indicateurs mesurent la tendance auprès des directeurs d'achats d'entreprises dans l'industrie et dans les services.



Grosse poussée de fièvre pour l'euro hier, avec une paire EUR / USD à 1,17837 ce matin. L'or noir est stable, avec un WTI à 70,2 USD et un Brent à 78,702 USD. L'once d'or semble s'être émancipée de la zone des 1 190 / 1 200 USD, avec une poussée à 1 209 USD ce matin (+0,16%).



Les principaux changements de recommandations



Crédit Suisse réduit de 75 à 60 CHF son objectif sur Adecco, en passant de surperformance à neutre.

Crédit Suisse passe de neutre à surperformance sur Danone.

Baader Helvea démarre le suivi de Deutz à l'achat en visant 8,50 EUR.

Morgan Stanley démarre le suivi d'Hapag-Lloyd à pondération en ligne en visant 40 EUR.

RBC Capital revalorise Hermès de 490 à 500 EUR mais reste à performance sectorielle.

Research Partners démarre le suivi de Logitech à l'achat en visant 55 CHF.

HSBC passe de conserver à acheter sur AP Moller-Maersk, revalorisé de 9 100 à 11 100 DKK.

Jefferies réduit de 6 100 à 5 600 GBp son objectif sur Next en restant à conserver.

Berenberg revalorise Safran de 105 à 140 EUR en restant acheteur.

Oddo BHF démarre le suivi de Siemens Healthineers à neutre en visant 39 EUR.