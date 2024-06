Dans les rues commerçantes et les lotissements de la ville de Croydon, au sud de Londres, certains bâtiments autrefois abandonnés reprennent peu à peu vie.

Dans une ancienne école, les murs écaillés reçoivent une nouvelle couche de peinture et le linge est suspendu sur un fil pour sécher. Dans un centre de jeunesse désaffecté, on rit dans le gymnase transformé en dortoir, et un vase de fleurs violettes orne le comptoir de la cuisine récurée.

Le collectif Reclaim Croydon, un groupe de squatters, s'est emparé de locaux commerciaux désaffectés pour y installer des lits pour les sans-abri, affirmant qu'il s'agit d'une solution communautaire à un marché du logement en panne.

"Le gouvernement laisse tomber les sans-abri", a déclaré l'un des nouveaux occupants du centre pour jeunes, qui se fait appeler Leaf.

Leaf, qui vient de la ville de Reading et qui est non-binaire, a déclaré qu'ils avaient vécu dans la rue et dans des squats parce que la hausse des loyers avait dépassé les aides sociales et les allocations de logement du gouvernement. Leaf affirme que de nombreuses propriétés désaffectées et vides du pays pourraient être transformées en logements.

"Si les responsables se souciaient réellement des personnes en difficulté, ils rendraient ces maisons habitables", a déclaré M. Leaf. "Le sans-abrisme est un choix politique direct.

Comme la plupart des squatters interrogés par Reuters, M. Leaf, 28 ans, n'a voulu donner qu'un seul nom pour éviter d'attirer l'attention des autorités.

La Grande-Bretagne manque depuis longtemps de logements, mais l'augmentation de 22 % des loyers privés en Angleterre au cours des cinq dernières années fait qu'un nombre croissant de personnes luttent pour trouver un endroit où vivre. Le logement figure régulièrement parmi les cinq questions les plus importantes pour les électeurs, selon les instituts de sondage, avant les élections générales de jeudi.

En raison des loyers élevés et des prix inabordables des logements, des personnes âgées d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années vivent encore chez leurs parents ou en colocation. Dans les cas les plus graves, un nombre croissant de personnes dorment dans la rue ou dans des bâtiments vides, selon les chiffres officiels.

Les services publics dans des domaines tels que la santé mentale ont été mis à mal par une décennie de contrôle rigoureux des dépenses et par une demande croissante, ce qui augmente le nombre de sans-abri, selon les analystes politiques et les défenseurs des sans-abri.

Des études ont montré que les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée. Un rapport publié en 2022 par l'organisation caritative Centre for Homelessness Impact montre que les Noirs sont trois fois plus susceptibles de devenir sans-abri que les Blancs en Angleterre.

Les principaux partis politiques britanniques n'ont pas mis de personnes à disposition pour discuter de la crise du logement. Toutefois, les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak et le principal parti d'opposition, le parti travailliste, se sont engagés à s'attaquer au problème en construisant davantage de logements.

Le parti travailliste, qui devrait remporter les élections haut la main, a déclaré qu'il réviserait le système de planification du pays - souvent considéré comme trop complexe et défavorable aux promoteurs - et qu'il construirait 1,5 million de logements au cours des cinq prochaines années.

Les conservateurs ont eu du mal à réformer le système d'urbanisme face à l'opposition des législateurs ruraux et des habitants désireux de préserver les espaces verts et le caractère original de leurs quartiers.

BÂTIMENTS VACANTS

Les défenseurs du logement soutiennent depuis longtemps que les conseils locaux devraient également utiliser certains des quelque 700 000 logements vacants en Angleterre, ce qui constituerait une solution moins coûteuse et plus rapide.

"Nous voyons de plus en plus de conseils municipaux dire que les budgets consacrés à l'hébergement temporaire des personnes qu'ils ont théoriquement l'obligation légale de loger les mettent littéralement en faillite", a déclaré Chris Bailey, directeur de campagne pour l'organisation caritative Action on Empty Homes (Action pour les logements vides).

London Councils, un groupe de coordination représentant les autorités locales de la capitale, a déclaré que le nombre de sans-abri a augmenté de 14,5 % au cours de l'année se terminant en septembre 2023, avec plus de 175 000 sans-abri vivant dans des logements temporaires.

Le coût de l'hébergement temporaire dans des hôtels, des foyers ou des maisons partagées a augmenté de près de 40 % l'année dernière pour atteindre 90 millions de livres (113,54 millions de dollars) par mois, selon les conseils londoniens.

Depuis 2018, huit conseils - dont Birmingham, la plus grande autorité locale d'Europe - se sont effectivement déclarés en faillite.

Le conseil de Croydon - qui a déclaré être incapable d'équilibrer ses comptes à trois reprises entre 2020 et 2022 - a dépensé plus de 38,6 millions de livres pour des logements temporaires au cours de l'exercice 2022-2023, sans compter les loyers qu'il récupère.

Le conseil a augmenté la taxe municipale - payée par les résidents - de 15 % l'année dernière. Il a également augmenté les taxes sur les propriétés vides et les résidences secondaires.

"Nous espérons que cette mesure contribuera à remettre en service un plus grand nombre de logements vides", a déclaré le conseil municipal dans un communiqué transmis à Reuters.

Le conseil souhaite vendre le centre de jeunesse occupé, qui a fermé pendant la pandémie.

"Nous prenons des dispositions pour reprendre possession de ce bâtiment public et le mettre en sécurité", a déclaré la municipalité.

Croydon - une grande ville construite avec des tours d'habitation et de bureaux - comptait près de 4 000 propriétés désaffectées en octobre 2023, selon les données du gouvernement.

Dans les principales rues commerçantes, les commerces fermés et les affiches annonçant les soldes sont dissimulés parmi les magasins discount et le marché animé.

Alex, 28 ans, organisateur de Reclaim Croydon, explique que le groupe a rénové une trentaine de bâtiments depuis sa création l'année dernière, fournissant des logements à plus de 100 personnes.

Le groupe s'assure d'abord que les bâtiments sont vacants et qu'ils disposent des équipements de base tels que l'eau courante et l'électricité. Il effectue ensuite des réparations pour les rendre habitables, notamment en installant des douches et des cuisines, en réparant les fuites et en éliminant les moisissures.

Les personnes qui vivent dans ces bâtiments viennent d'horizons divers. Parmi les squatters du centre pour jeunes de Leaf, on trouve un étudiant et un employé des transports qui n'a pas pu payer les loyers de Londres.

Certains tentent d'échapper à la rue, d'autres au bouleversement que représente le fait de vivre dans différents logements temporaires.

"Beaucoup de personnes en Grande-Bretagne restent bloquées dans les limbes de l'absence de logement et préfèrent rester avec nous", explique Alex.

Parmi eux, Oumnia, 35 ans, raconte qu'on lui a proposé un hébergement temporaire dans un foyer en attendant que sa demande d'asile soit traitée.

"C'était une petite chambre et j'ai deux enfants. Ce n'est pas assez pour nous et ce n'est pas sain", a déclaré Oumnia, qui a refusé de donner plus de détails sur elle-même.

Reclaim Croydon a trouvé à la famille une chambre dans un bâtiment orné de briques rouges qui abritait autrefois un cabinet d'avocats.

Mais quelques mois après leur arrivée, un avis d'expulsion a été collé sur la porte. Reuters n'a pas pu joindre les propriétaires pour un commentaire ; aucune coordonnée ne figure sur l'acte de propriété.

La demi-douzaine de squatters a plié bagage et s'est installée dans une ancienne école de filles, petite et peu meublée, qui était restée vide depuis 2020.

Oumnia et ses jeunes enfants vivent désormais dans une dépendance dotée d'une petite cuisine et d'une salle de bains. Le soir, les résidents se réunissent parfois dans un ancien gymnase pour partager un plat de ragoût de poulet et du pain.

On ne sait toutefois pas combien de temps ils pourront rester. Le bâtiment appartient à Barnardo's, une organisation caritative pour les enfants.

"Nous savons qu'une propriété appartenant à Barnardo's à Croydon est actuellement occupée par des squatters. Nous travaillons avec les autorités locales pour résoudre la situation en toute sécurité", a déclaré le groupe sans donner plus de détails.

CULTURE DU SQUAT

La culture du squat existe en Grande-Bretagne depuis des centaines d'années. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soldats et leurs familles se sont installés dans des bases militaires vides. Dans les années 1970, le mouvement a pris une tournure politique lorsque des anarchistes se sont emparés de bâtiments pour protester.

Depuis 2012, il est illégal de squatter des immeubles résidentiels. Toutefois, le squat commercial n'est pas une infraction pénale, à condition qu'aucun dommage ne soit causé et que les squatters quittent les lieux sur ordre d'un tribunal.

La British Landlords Association estime que le squat de bâtiments commerciaux a augmenté de près de 300 % depuis décembre 2021, un problème que son directeur, Sajjad Ahmad, attribue aux politiques gouvernementales plutôt qu'aux squatters.

"Beaucoup de ces personnes que vous voyez dans la rue ou qui squattent des bâtiments ne sont pas des toxicomanes", a déclaré M. Ahmad. "Vous leur parlez et vous vous rendez compte que certains d'entre eux sont des personnes qualifiées qui conservent un emploi.

La Grande-Bretagne s'est lancée dans une campagne de construction de logements après la Seconde Guerre mondiale, en construisant une grande partie de son parc de logements sociaux pour les familles à faibles revenus.

Mais une partie de ces logements a été vendue et n'a pas été remplacée dans le cadre d'une politique de l'ancien Premier ministre Margaret Thatcher visant à permettre aux gens d'acheter leur logement aux autorités locales.

En 2017, le gouvernement a déclaré qu'il fallait construire 300 000 nouveaux logements par an en Angleterre d'ici le milieu des années 2020 pour remédier à la pénurie de logements abordables. Depuis lors, moins de 250 000 logements ont été construits en moyenne chaque année. Certains propriétaires n'ont pas hésité à laisser leurs biens vides, profitant ainsi de la hausse des prix.

Les squatters ont déclaré à Reuters que le fait de trouver une chambre les avait transformés, leur redonnant un sentiment de dignité même s'ils craignaient d'être mis à la porte.

"C'est la première fois que je me suis senti comme un être humain depuis mon arrivée au Royaume-Uni", a déclaré Youness Elaissaoui, un immigré marocain de 49 ans qui a passé du temps à l'école et dans l'ancien bureau de l'avocat.

Leaf, qui marche avec une canne, a déclaré que la découverte d'une communauté de squatters lui avait sauvé la vie.

"Je suis handicapé. Je ne survivrais pas dans la rue. C'est aussi simple que cela".

(1 $ = 0,7927 livre)