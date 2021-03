Des stars, des SPAC et de la marijuana

Les jeunes entreprises spécialisées dans l'écosystème du cannabis, dont celles qui permettent la livraison à domicile de l'herbe, ont connu un vrai essor pendant la pandémie. De quoi éveiller l'intérêt des investisseurs pour les entreprises qui fournissent tout, des outils de gestion des cultures aux logiciels de conformité et de commerce électronique, pour un secteur qui opère toujours dans une zone grise juridique au niveau fédéral.

Les entrepreneurs du secteur du cannabis affirment qu'ils doivent agir rapidement et créer leurs marques avant que la légalisation totale aux États-Unis ne rende les règles du jeu plus équitables, un processus qui, pour beaucoup, devrait s'accélérer cette année.

"Pourquoi allez-vous sur Weedmaps si vous pouvez aller sur Yelp ? Pourquoi commandez-vous par tel ou tel système si vous pouvez commander par DoorDash ou Uber Eats ?", demande Steve Allan, directeur général de TPCO Holding (The Parent Company), dont Jay-Z est le "responsable visionnaire" et qui cherche à consolider les petits acteurs après son arrivée en bourse en janvier par le biais d'une SPAC.

Dans ce qui constitue l'une des plus grandes opérations de capital-risque du secteur à ce jour, la plate-forme de commerce électronique Dutchie, basée dans l'Oregon, a annoncé mardi avoir levé 200 M$ lors d'un tour de table qui valorise la société 1,7 Md$. Parmi les investisseurs de Dutchie figurent l'ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, la star de la NBA Kevin Durant et le cofondateur de DoorDash, Stanley Tang. La place de marché en ligne de la société met en relation les vendeurs de cannabis avec les consommateurs, qui peuvent commander une livraison à domicile.

Reuters a identifié plus de 90 entreprises privées et publiques de technologie du cannabis en Amérique du Nord, avec un investissement privé total au premier trimestre au niveau le plus élevé depuis 18 mois, selon les données compilées par PitchBook et Crunchbase. Au total, les investisseurs ont injecté plus de 2,5 Mds$ dans les startups de la cannabis tech depuis 2018.

SPACNNABIS

Les investisseurs cotés s'y mettent aussi. Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, qui ciblent l'industrie du cannabis au sens large ont levé au moins 4,3 Mds$ jusqu'au début de 2021, dont 1,7 Md$ attendent encore d'être déployés, selon le chercheur sur le cannabis BDSA.

Cet intérêt intervient alors que les actions des sociétés de cannabis cotées en bourse - dont beaucoup sont cotées au Canada parce qu'elles sont interdites sur les bourses américaines - ont commencé à rebondir après une mauvaise année 2019. "Nous sommes encore au tout début" de l'investissement, a déclaré Harrison Aaron, analyste en investissement chez Gotham Green Partners, une société de capital-investissement basée à New York dont le portefeuille est centré sur le cannabis.

L'an dernier, les ventes légales de cannabis aux États-Unis, tant à des fins médicales que récréatives, ont bondi de 45%, selon la BDSA. "Nous ne voulons pas nécessairement que les choses deviennent (totalement) légales aujourd'hui, car nos entreprises ont beaucoup de valeur et nous voulons plus de temps pour les construire", a déclaré Lenore Kopko, associée directrice de Gotham Green.

D'autres pensent que l'entrée dans l'industrie du cannabis pourrait ne pas être rapide ou facile pour beaucoup des grands acteurs extérieurs.

DES CÉLÉBRITÉS À FOISON

Le financement des start-ups du secteur du cannabis a été mené par un réseau très dense d'investisseurs qui co-investissent souvent les uns avec les autres. Ce réseau comprend Liquid 2 Ventures, dirigé par l'ancien quarterback de la NFL Joe Montana, et Casa Verde Capital, fondé par l'artiste Snoop Dogg.

Une autre de ces sociétés, Arcadian Capital, basée à Beverly Hills, a investi dans plus d'une douzaine de startups spécialisées dans les technologies du cannabis. Phyto Partners, basé à Boca Raton, en a financé 10, dont beaucoup en tant que co-investisseur avec Arcadian.

Le réseau est parfois rejoint par d'autres investisseurs individuels de premier plan. Tang de DoorDash et Justin Kan, cofondateur de Twitch, font partie de ceux qui soutiennent Nabis, basé à Oakland, un marché en ligne de cannabis pour les dispensaires qui dispose également d'un entrepôt, d'un service de livraison et d'un financement en ligne pour les détaillants.

Au-delà de l'opportunité commerciale immédiate, il existe un autre attrait pour les investisseurs : les données sur une toute nouvelle industrie.

Pour Arcadian, le torrent de données généré par les start-ups technologiques du cannabis constitue "un excellent mécanisme pour en apprendre davantage sur le secteur", a déclaré Matthew Nordgren, fondateur et associé directeur de la société. Les promoteurs de l'industrie disent que la technologie développée et incubée par l'industrie du cannabis pourrait ouvrir de nouvelles voies pour le commerce de détail dans d'autres secteurs.

Socrates Rosenfeld, cofondateur et PDG de Jane Technologies, créateur à Santa Cruz d'une plateforme de commerce électronique qui a été financée par Arcadian et Gotham Green, a déclaré que c'était "une occasion unique pour une entreprise technologique de travailler en partenariat avec les opérateurs de cet espace pour construire et redéfinir la façon dont la technologie et le commerce de détail analogique travaillent ensemble".