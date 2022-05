Des supporters anglais et espagnols envahissent Paris avant la finale de la Ligue des Champions

PARIS (Reuters) - La capitale française vivait samedi au rythme des chants des supporters anglais et espagnols à quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l'un des matches de football les plus regardés, qui doit se dérouler au Stade de France.

La préfecture de police a annoncé la mobilisation de plus de 6.800 policiers et militaires pour maintenir l'ordre lors de ce week-end à haut risque, qui a vu des dizaines de milliers de supporters débarquer dans la capitale française pour assister à la rencontre au stade ou bien dans des "fan zones" aménagées.

Le Cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement, accueille les supporters de Liverpool alors que les Espagnols ont été conviés dans le parc de la Légion d'honneur à Saint-Denis.

La préfecture de police a annoncé dans un communiqué sa décision d'interdire aux supporters le secteur de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, entre jeudi à 15 heures et dimanche à 18 heures.

Les autorités ont ainsi voulu éviter que se reproduisent les incidents survenus le 7 mai dernier en marge de la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes.

Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP ont lancé un appel à la grève pour dénoncer "le manque d'effectifs", un mouvement susceptible d'affecter le trafic du RER B qui permet d'accéder au Stade de France.

Selon les prévisions de la RATP, quatre trains sur cinq devraient circuler ce samedi soir jusqu'à fin de service.

