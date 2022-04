Des survivants de l'Holocauste trouvent refuge en Allemagne pour fuir la guerre en Ukraine

S'exprimant dans une maison de soins juive de Francfort, l'enseignante à la retraite a déclaré qu'il était étrange d'avoir trouvé un tel refuge dans le pays de ses anciens persécuteurs. Mais les temps ont changé et elle se sent reconnaissante et bienvenue.

Valiushkevych est l'un des quelque 50 survivants de l'Holocauste que les organisations juives ont aidé à évacuer d'Ukraine depuis l'invasion de la Russie le 24 février.

Nombre d'entre eux se trouvent désormais en Allemagne, qui possède aujourd'hui l'une des plus grandes populations juives d'Europe et une politique d'asile particulièrement accueillante envers les Juifs - dans le cadre d'une politique officielle visant à expier son passé.

"J'ai trouvé une seconde patrie ici, et je m'y sens bien", a déclaré Valiushkevych dans sa langue maternelle, le russe, alors qu'il neigeait dehors. "Je suis très reconnaissante."

Valiushkevych a rappelé comment elle, sa sœur et ses parents ont fui l'Ukraine en 1941 à pied, puis en train jusqu'au Kazahkhastan. Ils ont échappé à l'holocauste nazi qui a pratiquement anéanti la population juive de l'Ukraine d'avant-guerre, qui comptait environ 1,5 million de personnes.

À son retour, elle a étudié la biologie à l'université et est devenue enseignante.

Elle n'a jamais pensé qu'elle deviendrait à nouveau une réfugiée - cette fois à un âge où sa vue baisse et où elle n'est plus assez bien pour partir sur ses deux pieds.

Mais des explosions retentissaient tout autour de son appartement à Kiev et elle dit qu'elle se battait pour rejoindre le bunker le plus proche chaque fois que les sirènes se déclenchaient.

Elle a donc accepté l'offre d'évacuation du Joint Distribution Committee juif américain, ou JDC, un groupe humanitaire qui a passé des décennies à soutenir les Juifs d'Ukraine et qui lui avait fourni des soins à domicile.

Une ambulance l'a emmenée à la frontière polonaise où elle a été transférée dans une autre qui l'a emmenée à Francfort, avec une nuit dans une maison de soins en chemin pour qu'elle reprenne des forces.

"C'était difficile", a déclaré son fils de 70 ans, Vadym Valiushkevych, qui a fait le voyage de trois jours avec elle. "Les routes avaient été bombardées. Ma mère a dû recevoir des injections en cours de route."

UN TRAVAIL DE FOND

Le JDC a déclaré qu'il avait travaillé avec la Jewish Claims Conference - un organisme qui représente les Juifs dans les négociations sur l'indemnisation des victimes du nazisme et de leurs descendants - pour mettre les survivants de l'Holocauste en sécurité.

"Les expériences d'aujourd'hui rappellent aux survivants de l'Holocauste ce qu'ils ont vécu dans leur enfance et nous ressentons profondément le devoir de ne pas les laisser tomber cette fois-ci", a déclaré Ruediger Mahlo, responsable de la section allemande de la Claims Conference.

Certains des survivants âgés ont passé des jours dans le froid glacial en Ukraine après que leurs fenêtres aient été brisées lors des récents raids, a-t-il ajouté.

"Bien sûr, c'est un énorme problème pour obtenir des ambulances dans une zone de guerre, un énorme problème pour obtenir de l'essence. Les ambulances sont souvent en partie en ruine et nous devons continuer à trouver des solutions", a-t-il déclaré. "Les couloirs (humanitaires) ne fonctionnent généralement pas".

Les évacuations pourraient impliquer au moins 15 organisations, dont le ministère des affaires étrangères, et plus de 50 fonctionnaires, a-t-il précisé.

Cette vaste opération a été mise sur pied dans les jours qui ont suivi le lancement de l'invasion russe, une action que le président russe Vladimir Poutine a qualifiée d'"opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et à "dénazifier" l'Ukraine.

Mahlo a déclaré qu'il s'agissait d'une tournure de phrase absurde, étant donné la situation critique de Valiushkevych et d'autres survivants de l'Holocauste.

"Dans un pays (l'Ukraine) dans lequel il y a une communauté juive florissante construite au cours des dernières décennies et dans lequel le président est juif, c'est une moquerie de dire que l'on envahit ce pays afin de le dénazifier", a déclaré Mahlo.