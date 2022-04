Des survivants du massacre au Mali affirment que des mercenaires blancs sont impliqués dans les tueries

Amadou, propriétaire d'une échoppe, a vu les soldats se déployer à travers la ville le matin du 27 mars et a couru chez lui. Ils l'ont arrêté quelques heures plus tard et l'ont emmené au bord d'une rivière à la périphérie de la ville, où des milliers d'hommes étaient assis, les mains liées.

Au cours des quatre jours suivants, les hommes sont restés sous un soleil de plomb, avec peu de nourriture ou d'eau, et ont regardé les soldats prendre progressivement des groupes à part, les conduire au bord d'une fosse commune et les abattre, ont déclaré Amadou et deux autres témoins à Reuters.

"C'était inimaginable", a-t-il dit, vaincu par l'épuisement et l'émotion. "Ils sont venus, ils ont pris 15, 20 personnes et les ont alignées. Ils les ont fait s'agenouiller et les ont abattues".

Les témoins ont livré leurs récits dans la capitale malienne, Bamako.

La plupart des soldats qui ont tué des civils étaient maliens, ont-ils dit. Mais des dizaines d'hommes blancs en treillis de l'armée, qui parlaient ce que les habitants pensent être du russe, étaient activement impliqués, ont-ils dit. Le français est largement parlé au Mali, mais les soldats gouvernementaux et les hommes blancs communiquaient en langage des signes car ils ne parlaient pas la même langue.

Les hommes blancs ont été les premiers à sortir des hélicoptères et à ouvrir le feu sur les habitants en fuite, ont déclaré quatre spectateurs.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante leurs récits ni se rendre à Moura, une ville de 10 000 habitants sous le contrôle d'un groupe islamiste lié à Al-Qaïda.

L'armée malienne a déclaré avoir tué 203 militants lors d'une opération militaire à Moura. Elle nie les rapports d'exécutions et n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le Groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé russe qui a récemment commencé à travailler avec l'armée malienne, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Mais les récits des témoins viennent étayer les preuves recueillies par Human Rights Watch, basé à New York, qui a affirmé la semaine dernière que des soldats maliens aidés par des Russes présumés ont tué environ 300 civils à Moura.

Ces rapports ont suscité des inquiétudes quant au fait que la présence de Wagner déstabilisera davantage le Mali, un pays aride et pauvre qui abrite des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda qui ont tué des milliers de personnes au Mali et au Burkina Faso et au Niger voisins.

Les puissances occidentales se sont fortement opposées à l'intervention de Wagner, prévenant qu'elle pourrait attiser la violence. Les Nations Unies ont accusé le groupe de tuer des civils alors qu'il travaillait en République centrafricaine. Les responsables russes ont nié les rapports d'abus.

L'Union européenne a imposé des sanctions au groupe, qui, selon elle, travaille pour le compte du Kremlin. Moscou nie tout lien.

ATTACHÉS COMME DES ANIMAUX

Moura, dans la plaine inondable du fleuve Niger, échappe au contrôle du gouvernement depuis des années, selon les habitants.

Les militants y imposent la charia et leur propre système fiscal. Ils font pression sur les hommes pour qu'ils coupent leurs pantalons courts et gardent leur barbe longue. Ils visitent la ville pour acheter de la nourriture mais vivent dans la brousse, selon les résidents.

Certains sont venus au marché le 27 mars, ont-ils dit à Reuters. Human Rights Watch a déclaré que les soldats ont affronté des militants armés dans la ville ce jour-là.

Au bord de la rivière, les soldats ont inspecté les doigts de la gâchette et les épaules des hommes à la recherche de signes indiquant qu'ils avaient tiré ou porté des armes, a déclaré Amadou.

"Ils nous ont attachés comme des animaux", a-t-il dit.

Les soldats semblaient sélectionner les personnes à exécuter en fonction de leur appartenance ethnique et de leurs vêtements, selon les témoins.

Les bergers peuls, dont certains sont connus pour avoir rejoint des groupes islamistes, ont été distingués, selon les témoins. Ceux des groupes Bobo et Bella ont reçu l'ordre de creuser les tombes.

Un soldat a demandé à un homme portant une barbe et un pantalon coupé s'il avait besoin d'uriner. Lorsqu'il a répondu non, le soldat lui a ordonné de se lever, a déclaré un témoin, qui a demandé à rester anonyme.

"Le soldat lui a tiré dans le dos, puis s'est approché de lui et lui a tiré deux balles dans la tête".

Les troupes blanches sont parties au bout de quatre jours, mais les soldats maliens sont restés brièvement. L'un d'entre eux a prononcé un discours dans lequel il s'excusait pour les meurtres, selon Amadou et deux autres témoins.

Human Rights Watch a qualifié l'incident de "pire atrocité unique signalée dans le conflit armé qui dure depuis dix ans au Mali".

La police militaire malienne a ouvert une enquête, tout comme les Nations Unies, bien que l'ONU ait déclaré qu'elle n'avait pas été autorisée à accéder à Moura.

Le 5 avril, l'armée malienne a démenti ces allégations et a déclaré avoir mené une opération professionnelle pour cibler les militants islamistes dans la ville.

"Le contrôle total de la localité a permis de rechercher, d'identifier et de trier les terroristes déguisés et dissimulés parmi la population civile", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Tant le Mali, dont le gouvernement a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2021, que le Kremlin ont précédemment déclaré que les forces russes sur place ne sont pas des mercenaires mais des formateurs qui aident les troupes locales avec des équipements achetés en Russie.

La France, l'ancien colonisateur du Mali, a envoyé des milliers de soldats combattre les militants dans le pays pendant près de dix ans, mais elle se retire en raison de relations tendues avec le gouvernement militaire, notamment en raison de l'arrivée de contractants russes.