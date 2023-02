Des taureaux dans un magasin de Chine

Les actions asiatiques sont en passe de subir une troisième baisse hebdomadaire, leur pire série depuis octobre, mais deux rapports sur les bénéfices des entreprises en Chine vendredi pourraient donner aux investisseurs une idée de l'ampleur de la reprise de la plus grande économie de la région cette année.

La sagesse conventionnelle veut qu'une Chine renaissante soit inflationniste pour l'économie mondiale car la demande d'énergie, de matières premières et de ressources augmente. Mais cela pourrait ne pas être le cas.

Lenovo Group, le plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde, et la société de jeux Sands China publient leurs derniers résultats vendredi, les investisseurs étant impatients d'entendre des conseils positifs maintenant que le pays s'ouvre et sort de son enfermement dans le système zéro-COVID.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en passe de subir sa troisième baisse hebdomadaire, un froid retour à la réalité après cinq semaines de hausse. Les actions chinoises sont également en passe de subir une troisième baisse hebdomadaire, mettant fin à une série de quatre victoires.

(Valeurs chinoises - variation hebdomadaire

Lenovo espère un rebond après la baisse de 4 % de son chiffre d'affaires au cours de la période juillet-septembre, sa première chute en 10 trimestres.

Certains signes indiquent déjà que les perspectives de Sands China s'éclaircissent - les revenus des jeux de hasard à Macao ont bondi de plus de 80 % en janvier et les actions des sociétés de jeux de Macao comme Sands China ont plus que doublé au cours des trois derniers mois.

Les dernières indications économiques de la Chine sont également encourageantes. Les nouveaux prêts bancaires ont bondi plus que prévu pour atteindre un record de 4,9 trillions de yuans (720 milliards de dollars) en janvier. Des facteurs saisonniers entrent en jeu, mais la quantité de nouveaux prêts a tout de même plus que triplé par rapport à décembre.

(Nouveaux prêts bancaires chinois

La Banque populaire de Chine (PBOC) a augmenté ses injections de liquidités cette année pour aider la reprise post-COVID, et la croissance des prêts devrait également se poursuivre.

La PBOC doit fixer ses taux d'intérêt de référence pour les prêts lundi matin. Comme prévu, la PBOC a maintenu ses taux de prêt de référence inchangés pour un cinquième mois en janvier, mais les analystes estiment qu'un assouplissement pourrait être possible.

Le taux préférentiel des prêts à un an - sur lequel sont basés la plupart des prêts nouveaux et en cours - est actuellement de 3,65 %, et le taux à cinq ans - considéré comme un taux de référence pour les prêts hypothécaires - est de 4,30 %. La Chine a réduit ces deux taux pour la dernière fois en août.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- PIB de la Thaïlande (Q4)

- Discours de Barkin et Bowman de la Fed

- Ventes au détail au Royaume-Uni (janvier)