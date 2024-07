Des milliers de fidèles se sont précipités pour voir de plus près un prédicateur hindou, se bousculant et se poussant sur un sol glissant, selon des témoins, quelques instants avant qu'une bousculade dans un lieu surpeuplé en Inde ne tue 121 personnes et ne déclenche une chasse à l'organisateur par la police.

La bousculade s'est produite mardi dans le village de Phulrai Mughal Garhi, dans le district de Hathras, dans l'État populeux d'Uttar Pradesh (nord), où le prédicateur Suraj Pal Singh, également connu sous le nom de "Bhole Baba", tenait une réunion mensuelle.

Environ 250 000 personnes s'étaient rassemblées sur un terrain couvert près d'une autoroute, alors que les autorités n'avaient donné l'autorisation que pour 80 000 personnes, selon la police. Au moins 121 personnes ont été tuées et 31 blessées, dont 112 femmes et sept enfants.

Les troubles ont commencé après la fin de la congrégation de l'après-midi, qui durait une heure, et alors que le prédicateur quittait les lieux dans sa voiture, ont déclaré des témoins à l'agence Reuters mercredi.

L'entrée et la sortie de la salle étaient assez grandes pour permettre à 10 ou 20 personnes de passer en même temps, mais des milliers de personnes se sont précipitées lorsque la voiture de Baba est partie, la suivant à pied pour le voir de plus près", a déclaré Sankalp Gautam, 22 ans, qui était avec sa tante Kusum Devi, qui a été blessée dans la mêlée et est hospitalisée.

Kusum Devi est tombée et a été écrasée sous les gens alors qu'elle tentait d'aider l'une de ses deux sœurs qui se relevait péniblement. La sœur a été blessée et est décédée à l'hôpital, a déclaré Gautam.

La maison du fermier Lakhan Singh surplombe le site et il a déclaré qu'il était assis sur la terrasse et qu'il regardait la mer de gens à la congrégation.

"Baba a parlé de bien vivre, de prendre soin les uns des autres, etc., puis il a commencé à sortir et est monté dans sa voiture", a déclaré M. Singh, ajoutant que les véhicules des participants avaient provoqué un embouteillage sur l'autoroute.

"Les gens voulaient s'approcher de lui, ils se sont précipités vers sa voiture, mais ses partisans les ont repoussés", a-t-il ajouté, précisant que de nombreuses personnes sont tombées en tas sur une pente.

"DES CRIS TERRIFIANTS

Rameshwar, un autre agriculteur qui vit à environ un kilomètre du lieu de l'événement, a déclaré avoir vu des groupes de femmes s'approcher de la voiture du prédicateur et tenter de se prosterner devant lui en signe de révérence, lorsque des bousculades les ont fait tomber sur la route.

"Il y a eu un carambolage des deux côtés de la route. Nous avons soulevé des corps et les avons mis dans n'importe quel véhicule que nous avons pu trouver", a-t-il déclaré.

Les autorités ont déclaré que l'événement avait été organisé par un groupe de fidèles, mais n'ont identifié personne. La police et les autorités de l'État ont ouvert des enquêtes pour déterminer ce qui s'est passé et si les autorités ont commis des erreurs.

La police tente également de déterminer où se trouve le prédicateur. Reuters a constaté que les téléphones portables des organisateurs avaient été éteints.

Chedilal, 65 ans, assistait mardi à sa troisième congrégation et était cette fois accompagné de sa fille Ruby, 30 ans, qui avait parcouru plus de 300 km pour le rejoindre.

"Tout se passait bien... Je ne sais pas ce qui s'est passé quand les gens ont commencé à partir", a-t-il déclaré. "Il y a eu une grande agitation dans la zone de sortie des femmes. Quelqu'un pulvérisait de l'eau à partir d'un tuyau et le sol est devenu boueux. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des cris terrifiants de femmes".

Chedilal n'a pas pu retrouver sa fille de toute la nuit. Son corps a été retrouvé à l'hôpital du district mercredi matin.