Le week-end dernier, pendant quatre heures terrifiantes, des hommes armés masqués, affiliés à l'une des factions belligérantes du Soudan, ont fait irruption dans l'une des plus anciennes églises de Khartoum, ouvrant le feu sur les responsables de l'église alors qu'ils cherchaient de l'argent, de l'or et des femmes, ont déclaré deux témoins.

Ce raid est l'un des nombreux raids visant des maisons, des usines, des banques et des lieux de culte que les habitants ont souvent imputés aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui ont affronté l'armée dans l'agglomération de Khartoum au cours du mois dernier.

Les combattants des FSR se sont répandus dans de nombreuses zones résidentielles, l'armée les ayant pris pour cible par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie lourde. La police a disparu des rues, laissant les habitants à la merci des combattants armés et des gangs.

Le RSF, qui a nié toute responsabilité dans l'attaque de l'église copte Mar Girgis (Saint-Georges), a déclaré dans des communiqués que ses troupes s'efforçaient de protéger les civils et que ceux qui commettaient des abus étaient des criminels qui avaient volé les uniformes du RSF.

L'attaque de l'église située dans le quartier de Masalma à Omdurman, de l'autre côté du Nil par rapport à Khartoum, a commencé peu avant minuit le 13 mai.

Les témoins ont décrit les assaillants comme étant âgés d'une vingtaine d'années, avec au moins un non-arabophone. Ils portaient des foulards sur le visage, ne laissant que les yeux découverts, et des vêtements dépareillés, y compris quelques éléments de l'uniforme des forces de sécurité de la République démocratique du Congo, ont déclaré les témoins à Reuters par téléphone.

Les hommes armés ont tiré des balles sur un prêtre, des religieuses et des sextons, blessant cinq d'entre eux, ont déclaré les deux témoins, qui ont demandé à ne pas être nommés par crainte de représailles.

Ils ont crié : "Où est l'or ? Où est l'argent ? Où sont les dollars ?", a déclaré un témoin. Ils ont également insulté les responsables et les travailleurs de l'église en leur disant : "Vous êtes des Égyptiens, des fils de chiens", en les traitant d'infidèles et en leur demandant de se convertir à l'islam.

On estime qu'un peu plus de 5 % des 46 millions d'habitants du Soudan sont chrétiens, répartis en 36 confessions, selon les données du Pew Research Centre et du Conseil des Églises du Soudan.

L'Église copte du Soudan fait partie de l'Église copte égyptienne, dont le siège se trouve au Caire.

UN PRÊTRE MENACÉ AVEC UN POIGNARD

Au cours de l'attaque, les assaillants ont conduit le prêtre à sa maison sous la menace d'une arme et l'ont menacé avec un poignard, avant de s'emparer d'un coffre-fort contenant de l'or et de l'argent et de voler une voiture, ont indiqué les témoins.

Ils ont également vandalisé les bureaux de l'église et un sanctuaire pour l'évêque Sarabamoon, le plus haut responsable de l'Église copte au Soudan, qui était présent lors de l'attaque et a été frappé avec une chaise et des bâtons, mais n'a pas été reconnu par les hommes armés.

L'église disposait d'une annexe où se trouvaient des anciens et des orphelines, dont certaines étaient cachées pendant l'attaque.

Les parties belligérantes se sont renvoyées la responsabilité de l'attaque. L'armée a accusé le RSF, tandis que le RSF a déclaré dans un communiqué qu'un groupe "extrémiste" affilié à l'armée était responsable.

Mardi, une église anglicane du district d'Al Amarat à Khartoum, qui a été le théâtre de violents combats, a déclaré avoir été prise d'assaut et "occupée" par les forces de la RSF, qui ont volé une voiture et brisé les portes des bureaux de l'église.

"Nous ne savons pas ce qu'il est advenu du reste des biens de l'église", a déclaré Ezekiel Kondo, archevêque de l'Église anglicane épiscopale du Soudan, dans un communiqué publié sur Facebook.

Les combattants de RSF ont également pris d'assaut l'église de la Vierge Marie à Khartoum, selon des messages postés par des militants sur les réseaux sociaux.

Jeudi, les mêmes hommes armés qui ont attaqué Mar Girgis sont revenus pour attaquer les appartements utilisés par les prêtres, selon l'un des témoins qui a partagé des photos montrant des portes fracassées, un coffre-fort brisé, des vêtements et des effets personnels éparpillés.

Malgré les raids répétés, le témoin a déclaré qu'il pensait que ce qui s'était passé était dû à l'agitation générale qui régnait au Soudan, et non au sectarisme.

Je ne pense pas qu'ils visent les chrétiens, mais plutôt que c'est le chaos, le chaos, le chaos", a-t-il déclaré, ajoutant : "Ils ont pris d'assaut les maisons des musulmans : "Ils ont également pris d'assaut les maisons des musulmans. Ils pillent et volent.