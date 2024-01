Des températures dangereusement froides persistent aux États-Unis alors que la course à la présidence de 2024 commence dans l'Iowa

Une grande partie des États-Unis est restée sous l'emprise d'une tempête arctique lundi, coupant l'électricité à des dizaines de milliers de clients dans les États du nord et au Texas et risquant de freiner la participation dans l'Iowa, où les électeurs voteront pour la première fois pour un candidat républicain lors de la course à la présidence de novembre.

Le temps dangereusement glacial devrait persister tout au long de la journée, frappant le Midwest le plus durement, mais envoyant également de la neige et des pluies verglaçantes dans les États du sud et du centre du littoral atlantique, a indiqué le service météorologique national américain (NWS) dans un bulletin publié lundi. Dans l'Iowa, les températures devraient chuter jusqu'à -35 degrés Fahrenheit (-37 degrés Celsius), une température potentiellement mortelle, dans la nuit de lundi à mardi, lorsque les électeurs se rassembleront lors de réunions publiques appelées "caucus" pour choisir le candidat républicain à la présidence. Les conditions dangereuses ont incité les candidats républicains à annuler leurs événements de campagne dimanche, alors qu'une tempête de neige recouvrait l'État, tout en exhortant leurs partisans à braver les températures glaciales et à se rendre aux urnes. Les conditions météorologiques extrêmes de lundi pourraient inciter certains électeurs à rester chez eux, mais il est peu probable qu'elles modifient l'avance considérable que les sondages accordent à l'ancien président Donald Trump sur ses principaux rivaux, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley. Le refroidissement éolien devrait descendre jusqu'à -58 degrés Fahrenheit (-50 Celsius) dans des États comme le Montana, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. VOLS ET ÉLECTRICITÉ PERTURBÉS Des milliers de vols à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie des États-Unis ont été retardés ou annulés lundi, l'aéroport international de Denver et l'aéroport international O'Hare de Chicago ayant connu les pires perturbations, selon le site web de suivi des vols FlightAware.com. L'électricité a été rétablie dans de nombreux endroits où la tempête hivernale l'avait coupée au cours du week-end, mais à la mi-journée de lundi, les lumières restaient éteintes pour plus de 100 000 clients dans l'Oregon ainsi que pour des dizaines de milliers au Texas, en Pennsylvanie et dans le Michigan, selon les données de PowerOutage.US. L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a demandé à ses clients de conserver l'électricité de 6 à 10 heures du matin lundi en raison des températures glaciales, de la demande record et des vents anormalement faibles pour la saison, et a indiqué que des conditions similaires étaient attendues mardi. Le temps glacial a gelé les puits à travers les États-Unis dimanche, faisant chuter la production de gaz naturel américain à son plus bas niveau depuis 11 mois, tandis que la demande de gaz pour le chauffage et la production d'électricité a grimpé en flèche.