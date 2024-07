Le puissant ouragan Beryl s'est dirigé vers la Jamaïque mardi, devenant ainsi le premier ouragan de la saison atlantique 2024 et la tempête la plus précoce jamais enregistrée à atteindre la catégorie la plus élevée possible : Catégorie 5. Les températures record de la mer, qui permettent aux tempêtes tropicales de se renforcer plus rapidement, sous l'effet du changement climatique provoqué par l'homme et des phénomènes météorologiques cycliques, alimentent ce qui, selon les scientifiques, s'annonce comme une saison des ouragans très dangereuse.

QU'EST-CE QU'UNE SAISON DES OURAGANS ?

La saison des ouragans est une période annuelle au cours de laquelle les tempêtes tropicales sont les plus susceptibles de se former, alimentées par de fortes brises océaniques, des mers chaudes et de l'humidité. Dans l'océan Atlantique, cette période s'étend généralement de juin à novembre, avec un pic à la fin de l'été.

L'Atlantique abrite également ce que l'on appelle l'allée des ouragans, ou la région principale de développement (RPD), une étendue d'eau chaude qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest à une grande partie des Caraïbes, de l'Amérique centrale, du Mexique et du sud des États-Unis. En moyenne, une saison cyclonique produit 14 tempêtes nommées (vents d'au moins 39 miles par heure ou 63 kilomètres par heure), dont sept deviennent des ouragans (vents de plus de 74 miles par heure ou 119 km/h) et trois deviennent "majeures", avec des vents de plus de 111 miles par heure (178 km/h). Alors que la température des océans bat de nouveaux records, l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) a annoncé une saison atlantique 2024 "extraordinaire" et prévoit de 17 à 25 tempêtes tropicales, de 8 à 13 ouragans et de 4 à 7 ouragans majeurs.

QU'EST-CE QUE LA CATÉGORIE 5 ?

Un ouragan de catégorie 5 est l'ouragan le plus puissant sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents de 157 mph (252 km/h) ou plus, capable de causer des dégâts catastrophiques, notamment la destruction d'habitations et d'infrastructures. Depuis 1960, seuls 30 ouragans de l'Atlantique ont atteint la catégorie 5. L'année 2005, au cours de laquelle l'ouragan meurtrier Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans, a établi le record du plus grand nombre d'ouragans enregistrés au cours d'une même saison, soit quatre.

POURQUOI LE BÉRYL EST-IL SI PRÉCOCE ?

L'ouragan Beryl est l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré dans l'Atlantique, selon l'Organisation météorologique mondiale des Nations unies.

Anne-Claire Fontaine, responsable scientifique de l'organisation, a expliqué que si Beryl s'est développé si tôt dans la saison, c'est parce que la région méditerranéenne de la Méditerranée connaît les températures les plus chaudes de son histoire. Les scientifiques affirment qu'une série de températures record dans l'Atlantique Nord depuis le début de l'année dernière serait extrêmement improbable sans le changement climatique, provoqué par les émissions de combustibles fossiles d'origine humaine.

Des températures de l'eau plus élevées permettent aux tempêtes de s'intensifier plus rapidement, et des températures de l'océan d'au moins 26,5 °C (79,7 °F) sont nécessaires pour maintenir un cyclone tropical. Selon la NOAA, les températures des eaux côtières du nord des Caraïbes oscillent autour de 29,4°C (85°F).

OÙ VA BERYL ?

Selon les prévisions actuelles, Beryl devrait passer mercredi au-dessus de l'île jamaïcaine des Caraïbes, où il pourrait déverser jusqu'à 30 cm de pluie, frôlant la République dominicaine et Haïti le long de la côte sud de l'île d'Hispaniola. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a exhorté les habitants à renforcer leurs toits et leurs fenêtres et à faire des réserves de bougies et de piles, d'eau potable et d'aliments en conserve. En Haïti, de nombreuses personnes déplacées par un conflit entre gangs sont particulièrement vulnérables.

Les îles Caïmans, au nord-ouest de la Jamaïque, se trouvent également sur la trajectoire de Beryl, et plus à l'ouest, le Belize, la péninsule du Yucatan et la côte du golfe du Mexique. Les ouragans s'affaiblissent généralement lorsqu'ils passent au-dessus des terres.

QUEL EST LE DANGER DE BERYL ?

Beryl est la tempête la plus puissante à frapper le sud-est des Caraïbes depuis 20 ans. En 2004, Ivan avait frappé la Grenade en catégorie 3, endommageant la plupart de ses bâtiments, avait ravagé la Jamaïque en catégorie 4 et s'était renforcé en catégorie 5 sur l'ouest de Cuba. Ivan s'est affaibli avant d'atteindre les États-Unis, mais a provoqué plus d'une centaine de tornades. Il a fait environ 90 morts et plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Lundi, Beryl a touché terre sur de petites îles des Caraïbes orientales, brisant des bateaux de pêche à la Barbade, coupant l'eau potable à Sainte-Lucie, faisant tomber des lignes électriques et tuant deux personnes à la Grenade et à Saint-Vincent.

QUELLE EST L'AIDE PROPOSÉE ? Alors que les Caraïbes s'apprêtent à subir les conséquences d'une saison des ouragans extrêmement destructrice, les dirigeants de la région ont demandé de meilleures options de financement afin que les gouvernements puissent investir davantage dans la protection de leurs populations contre l'aggravation du changement climatique. Les États des Caraïbes, très endettés et tributaires du tourisme, demandent depuis longtemps aux pays riches et aux principaux pollueurs de la planète de faire davantage pour honorer leurs promesses d'atteindre les objectifs en matière d'émissions, de fournir des fonds d'adaptation au climat et d'envisager un allègement de la dette. Cependant, une enquête de Reuters a révélé que des milliards de fonds destinés à aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique ont été reversés aux pays riches. (Reportage de Sarah Morland à Mexico ; Rédaction d'Aurora Ellis)