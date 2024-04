Des tempêtes rares, accompagnées de vents semblables à ceux d'un typhon, ont tué au moins sept personnes dans la province de Jiangxi, dans le sud de la Chine, depuis le week-end dernier, trois d'entre elles ayant été expulsées de leur appartement de grande hauteur pendant leur sommeil.

Ces conditions météorologiques extrêmes, qui ont commencé le 31 mars, ont englouti neuf villes, dont Nanchang et Jiujiang, et 93 000 personnes dans 54 comtés ont été touchées, a déclaré le siège de la province de Jiangxi chargé des mesures d'urgence contre les inondations.

Dimanche, des tempêtes exceptionnelles ont provoqué des rafales qui ont arraché des fenêtres de la taille d'une porte dans deux appartements d'une tour d'habitation à Nanchang, la capitale de la province. Trois personnes ont été tirées de leur lit par les trous, plongeant dans la mort, selon les médias locaux.

Les autorités ont déclaré mercredi que sept personnes étaient mortes jusqu'à présent dans la province et que 552 personnes avaient dû être évacuées d'urgence. Ils ont également indiqué que 2 751 maisons avaient été endommagées.

Accompagnées d'éclairs spectaculaires, de pluies torrentielles et de grêlons de la taille d'une balle de golf, ces puissantes tempêtes - les plus violentes depuis plus d'une décennie - ont également causé 150 millions de yuans (21 millions de dollars) de pertes économiques, ont indiqué les autorités locales.

Le bureau météorologique chinois avait émis des avertissements concernant des vents violents dont la vitesse pouvait atteindre le niveau 12 sur les échelles de vent locales, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie I. Des vents d'une telle intensité sont fréquents lorsque des typhons se forment dans la région.

Des vents d'une telle intensité sont fréquents lorsque des typhons, comme on appelle les ouragans en Chine et ailleurs en Asie de l'Est, touchent terre, mais ils sont rarement observés à l'intérieur des terres, comme dans la province enclavée de Jiangxi.

Le prévisionniste météorologique national chinois a maintenu son avis d'alerte météorologique convective sévère le plus élevé - orange - dans plusieurs régions du sud-est de la Chine, alors que des vents violents, de la grêle et des orages se poursuivent tout au long de la journée de mercredi.

Le prévisionniste a émis mardi la première alerte orange pour du temps convectif sévère depuis 2013, ont rapporté les médias d'État.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à trois niveaux, avec un code couleur pour le temps convectif sévère, l'orange représentant l'alerte la plus sévère, suivie par le jaune et le bleu.

(1 $ = 7,2348 yuans chinois renminbi)