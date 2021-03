Des tirs de missiles font un mort dans le nord de la Syrie - source

BEYROUTH, 5 mars (Reuters) - Des tirs de missiles ont fait un mort et dix blessés vendredi dans le nord de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie, a-t-on appris auprès d'une milice proturque et de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ONG qui suit le conflit syrien quotidiennement.

Selon la télévision syrienne et un témoin, des raffineries situées près des villes d'Al Bab et Jarablous, qui sont contrôlées par des combattants soutenus par Ankara, ont été touchées par des explosions. (Khalil Ashawi à Azaz et Alaa Swilam; version française Jean-Stéphane Brosse)