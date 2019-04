Des tornades balaient le sud des Etats-Unis, cinq morts

NEW YORK, 15 avril (Reuters) - Des tornades ont balayé ces dernières heures le sud des Etats-Unis et coûté la vie à cinq personnes, dont trois enfants, rapportent dimanche les autorités américaines.

Dix-sept tourbillons violents ont été recensés du Texas à l'Alabama samedi et dimanche et une tornade a balayé la ville d'Enigma, en Géorgie.

Selon les services météorologiques, les phénomènes extrêmes - orages, tornades - risquent d'affecter plus de 100 millions d'habitants des Etats-Unis, dans le Sud et sur la Côte Est, au cours des prochaines heures et jusqu'à lundi soir.

Près de 2.300 vols ont dû être annulés dimanche à Chicago, Dallas ou encore Charlotte en Caroline du Nord.

Deux enfants âgés de 3 et 8 ans ont été tués par la chute d'un arbre sur le véhicule dans lequel ils se trouvaient à Pollok, Texas, et un adolescent de 13 ans s'est noyé près de Monroe, en Louisiane.

Lors du passage d'une autre tornade à proximité, la dépouille d'une victime a été retrouvée à l'intérieur d'un véhicule piégé par les eaux à Calhoun, en Louisiane.

Dans le Mississippi, les tornades ont fait un mort et onze blessés ce week-end, a annoncé le gouverneur Phil Bryant, laissant 26.000 foyers et commerces sans électricité.

Trois autres personnes sont mortes après le crash d'un avion privé dans le Mississipi mais le gouverneur a dit qu'il ignorait si les conditions météorologiques étaient à l'origine de l'accident.

