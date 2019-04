Des tornades balaient le sud des Etats-Unis, trois morts

NEW YORK, 14 avril (Reuters) - Des tornades ont balayé ces dernières heures le sud des Etats-Unis et coûté la vie à trois enfants au moins, rapportent dimanche les autorités américaines.

Dix-sept tourbillons violents ont été recensés du Texas à l'Alabama samedi et dimanche et une tornade a balayé la ville d'Enigma, en Géorgie.

Selon les services météorologiques, les phénomènes extrêmes - orages, tornades - risquent d'affecter plus de 100 millions d'habitants des Etats-Unis, dans le Sud et sur la Côte Est, au cours des prochaines heures et jusqu'à lundi soir.

Près de 6.000 vols ont dû être annulés à Chicago, Dallas ou encore Charlotte en Caroline du Nord.

Deux enfants âgés de 3 et 8 ans ont été tués par la chute d'un arbre sur le véhicule dans lequel ils se trouvaient à Pollok, Texas, et un adolescent de 13 ans s'est noyé près de Monroe, en Louisiane. Trois autres décès ont été rapportés par les médias, mais n'ont pas été confirmés par les autorités.

(Barbara Goldberg Jean-Stéphane Brosse pour le service français)