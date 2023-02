Des tornades destructrices dans les plaines américaines blessent une douzaine de personnes et coupent le courant pour des milliers de personnes.

La police de Norman, dans l'Oklahoma, a indiqué que 12 personnes avaient été emmenées à l'hôpital après avoir été blessées par les tempêtes qui ont traversé la ville de 128 000 habitants et ses environs vers 23 heures, heure locale, dimanche. Aucune des blessures ne mettait la vie en danger, a précisé la police.

"Beaucoup de vent très fort", a déclaré George Reich, un propriétaire de Shawnee, une ville située à l'est d'Oklahoma City, à une filiale d'ABC. "Du bois et des débris ont commencé à voler. J'ai vite sauté sur la banquette arrière d'une voiture dans le garage".

La police a également signalé que de nombreuses routes étaient bloquées par des lignes électriques abattues et des débris. Quelque 12 000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité dans tout l'Oklahoma, selon Poweroutage.us.

Les vidéos et les photos de la destruction diffusées sur les nouvelles locales et les médias sociaux montraient des lignes électriques reposant au milieu des routes, des débris éparpillés dans les quartiers et des toits arrachés des bâtiments. Une photo montrait une berline rouge retournée et reposant sur un autre véhicule.

Au total, neuf tornades ont été signalées au Kansas et en Oklahoma, selon le National Weather Service.

Ces intempéries surviennent après que plusieurs jours de tempête hivernale aient frappé les régions des Plaines, du Midwest et des Grands Lacs des États-Unis. Plus de 130 000 foyers et entreprises du Michigan étaient toujours privés d'électricité lundi, selon Poweroutage.us.

Les prévisions nationales de lundi font état de vents atteignant 177 km à l'heure dans les plaines américaines et de puissantes tempêtes hivernales en Californie, dans le Midwest supérieur et en Nouvelle-Angleterre.

Certaines parties de la Californie ont passé le week-end à faire face à de fortes chutes de neige en altitude, à de la pluie et de la grêle dans les plaines et à des températures glaciales dans certaines parties de l'État réputées pour leur douceur.