Des touristes bloqués depuis plusieurs jours par des avalanches sur les routes menant à une zone touristique hivernale populaire dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ont été héliportés en lieu sûr, selon les médias locaux dimanche.

Des jours de neige abondante dans la préfecture d'Altay, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine), ont déclenché des dizaines d'avalanches sur de larges sections de routes dans les montagnes d'Altay menant à la zone panoramique de Kanas, ont rapporté samedi et dimanche les médias d'État chinois Xinhua et CCTV News.

Six kilomètres de routes ont été ensevelis, selon CCTV.

L'Altay, connu pour ses stations de ski, est une destination populaire pour le tourisme d'hiver. Ces dernières semaines, la Chine a connu une explosion des voyages d'hiver dans les villes du nord et du nord-est du pays.

La neige et les avalanches ont bloqué de nombreuses routes menant à Kanas, Hemu, Baihaba et d'autres sites pittoresques du comté de Burqin, bloquant la circulation et bloquant les touristes, a rapporté Xinhua.

Le comité de gestion de la zone pittoresque de Kanas a publié un avis au cours du week-end indiquant que les touristes bloqués seraient hébergés gratuitement, selon Xinhua.

L'équipage d'une brigade d'aviation de l'armée du Xinjiang a chargé du carburant, des générateurs, du riz, de la farine, de l'huile et d'autres matériaux à bord d'un hélicoptère et s'est rendu à Kanas, selon le Tianshan Net-Xinjiang Daily.

"Après être arrivé sur place, le personnel a rapidement déchargé les fournitures, et dans le même temps, certaines des personnes qui étaient bloquées en raison des fortes chutes de neige sont montées à bord de l'avion et ont été transférées du Centre des visiteurs de Kanas à l'aéroport de Kanas", a rapporté le média dimanche.

Mais après avoir terminé la mission, les conditions météorologiques ont brusquement changé avec plus de vent et de neige, ce qui a suspendu les efforts de sauvetage, a ajouté le rapport.

Le comité de gestion de la zone panoramique de Kanas a déclaré lundi qu'il avait fermé la zone jusqu'au 20 janvier en raison des "récentes conditions météorologiques extrêmes" afin d'assurer la sécurité personnelle des touristes, selon un communiqué publié sur le compte officiel WeChat du comité.