Des troupes sont déployées pour protéger les chrétiens pakistanais après qu'une foule a incendié des églises

Des troupes paramilitaires ont bouclé un quartier chrétien de l'est du Pakistan où une foule musulmane a vandalisé et incendié plusieurs églises et des dizaines de maisons après avoir accusé deux de ses habitants d'avoir profané le Coran, ont indiqué jeudi la police et des témoins.

L'attaque a eu lieu mercredi à Jaranwala, dans le district industriel de Faisalabad, et s'est poursuivie pendant plus de dix heures sans que la police, qui se trouvait sur les lieux, n'intervienne, ont déclaré des habitants et des responsables locaux. La police a rejeté cette accusation, affirmant que les forces de sécurité avaient empêché une situation encore plus grave. Les émeutiers exigeaient que les deux accusés, qui avaient fui leur domicile, leur soient remis. Les habitants ont déclaré que des milliers de musulmans dirigés par des religieux locaux portaient des barres de fer, des bâtons, des couteaux et des poignards pendant les émeutes. Un communiqué du gouvernement provincial indique que des troupes paramilitaires ont été déployées pour aider la police à contrôler la situation. Les troupes ont bouclé la colonie chrétienne, bloquant tous les points d'entrée et de sortie avec du fil barbelé, selon un caméraman de Reuters TV. Plus de 100 personnes soupçonnées d'être impliquées dans les émeutes ont été arrêtées, selon le communiqué du gouvernement, qui ajoute qu'une enquête a également été ordonnée sur l'incident. Le blasphème est passible de la peine de mort au Pakistan et, bien que personne n'ait jamais été exécuté pour ce motif, de nombreux accusés ont été lynchés par des foules indignées. Un ancien gouverneur de province et un ministre des minorités ont également été abattus à la suite d'accusations de blasphème. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les accusations de blasphème sont parfois utilisées pour régler des comptes. Des centaines de personnes croupissent en prison après avoir été accusées de ce crime parce que les juges reportent souvent les procès, craignant des représailles s'ils sont considérés comme trop indulgents. Les États-Unis sont "profondément préoccupés par le fait que des églises et des maisons aient été prises pour cible", a déclaré mercredi Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État.