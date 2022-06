Des usines américaines se lancent dans la fabrication de gants médicaux, sous l'impulsion de la pandémie.

Lorsqu'il sera achevé en 2024, le complexe, qui appartient à la société japonaise SHOWA Glove Co, pourra produire environ 3 milliards de gants en nitrile de qualité médicale par an grâce à sa douzaine de nouvelles lignes de montage massives, automatisées et hautes de cinq étages.

Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est qu'une petite tranche des plus de 100 milliards de gants consommés aux États-Unis chaque année.

"Une industrie florissante de fabrication de gants est en train de naître dans ce pays, en grande partie financée par le gouvernement", a déclaré Dan Izhaky, directeur général de United Safety Technology, basé à New York, qui a obtenu 96 millions de dollars de soutien fédéral pour commencer à transformer une aciérie vide de Baltimore.

La demande de gants a connu un pic au début de la pandémie, mettant en lumière une faiblesse flagrante de la chaîne d'approvisionnement américaine pour tous les types d'équipements de sécurité médicale. La plupart de ces équipements proviennent d'usines situées en Asie.

"Le marché est devenu absolument fou pendant la pandémie", a déclaré Richard Heppell, directeur de la division américaine de SHOWA, alors que les acheteurs se bousculaient pour trouver des fournitures et que les prix explosaient.

SHOWA était en train d'agrandir une petite usine de gants vieille de plusieurs décennies à Fayette - construite à l'origine pour fabriquer des gants en latex à l'ancienne - lorsque la pandémie a frappé. Voyant une ouverture pour une renaissance de la fabrication de gants américains à plus grande échelle alors que le gouvernement reconsidère la sagesse de dépendre fortement des sources étrangères, la société a décidé de tripler la taille de son expansion.

Au moins 12 autres entreprises - un panorama de start-ups nationales et de producteurs asiatiques et américains cherchant à prendre pied ou à étendre leur présence aux États-Unis - sont en train de construire de nouvelles usines de gants, dont celle située dans l'ancienne aciérie de Baltimore et une autre dans une ancienne usine Caterpillar près de Chicago. Un entrepreneur veut construire une usine sur une réserve Navajo au Nouveau-Mexique.

Le département américain de la santé et des services sociaux (HHS) a jusqu'à présent engagé 572 millions de dollars dans cinq projets de gants, dont 81,3 millions de dollars pour SHOWA, "qui aboutiront à des capacités nationales pouvant produire plus de 600 millions de gants en nitrile par mois", selon un porte-parole du HHS.

RISQUES COMMERCIAUX LIÉS À LA PANDÉMIE

Izhaky connaît les risques de se lancer dans une entreprise liée à une pandémie.

Avec un partenaire, il a construit à la hâte une usine de masques faciaux avec des fonds privés à Los Angeles au début de la crise du COVID, mais a été contraint de la fermer lorsque les prix des masques se sont effondrés et que les clients se sont évaporés. La plupart des usines de masques qui ont vu le jour pendant la pandémie ont fermé.

Malgré cette expérience, Izhaky et d'autres producteurs comptent sur les clients prêts à payer une certaine prime pour les gants fabriqués aux États-Unis, ainsi que sur les mandats fédéraux tels que l'obligation de les inclure dans les stocks de sécurité du gouvernement. Un groupe de fabricants de gants discute de la formation d'un groupe commercial pour faire pression en faveur de tels mandats et le lobbying est en cours, selon les responsables de l'entreprise.

"Le VA, le DHS, le TSA, tous utilisent d'énormes quantités de gants", a déclaré Izhaky, en énumérant une liste d'agences fédérales. "Nous nous attendons à ce qu'elles soient mandatées pour acheter du Made in America".

Mais cela reste une proposition risquée. L'administration Biden n'a pas garanti qu'elle achèterait la production de ces nouvelles opérations, et le coût de la production nationale, même en utilisant les équipements les plus récents, devrait rester plus élevé que celui des importations.

La fabrication de gants nécessite beaucoup plus de capitaux que celle de masques, ce qui augmente les enjeux pour ceux qui construisent de grandes usines.

Les usines de gants modernes sont modelées sur celles développées en Asie, à l'inverse du schéma vieux de plusieurs décennies selon lequel les entreprises des économies avancées développent des industries dans les régions à faible coût. Le projet d'Izhaky compte 45 employés américains et une équipe de 28 personnes en Malaisie ayant une expérience de l'industrie.

Alison Bagwell est une ingénieure américaine qui a passé la majeure partie de sa carrière à travailler pour Kimberly-Clark, en créant des usines de gants en Thaïlande et en Malaisie. Avec un soutien privé, elle construit une usine de 70 millions de dollars à Sandersville, en Géorgie, qui devrait ouvrir l'année prochaine.

"Je me sens assez confiante de pouvoir le faire", dit-elle, "l'ayant fait dans un pays du tiers monde".

À Fayette, l'usine SHOWA fabrique des gants dans la zone de production d'origine et dans une nouvelle annexe imposante qui abrite les quatre premières lignes de production. Derrière le bâtiment, une nouvelle structure pour quatre lignes supplémentaires est presque achevée, tandis qu'un autre bâtiment de quatre lignes doit encore sortir de terre.

Le directeur de l'usine, Scott Robertson, passe devant une équipe de femmes qui attrapent des touffes de gants bleus alors qu'ils sont automatiquement retirés des mains en céramique utilisées pour les mouler et empilés en piles.

"Nous devons utiliser ces empileurs automatiques", dit-il, en faisant référence aux machines qui rassemblent les gants, "parce que les gants sortent de la ligne si vite qu'il est impossible pour une personne de suivre."

L'entreprise prévoit d'installer à cet endroit de nouvelles machines qui se chargeront de mettre les gants dans des boîtes.

"Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour contrôler les coûts", a déclaré Gilbert LeVerne, directeur du marketing de l'entreprise, "car ce pays est impulsif en matière de coûts - la catastrophe s'éloigne et l'état d'esprit revient à la rentabilité."