Des vagues de chaleur vont frapper la Chine d'est en ouest à l'approche de la journée de "grande chaleur" annoncée par l'almanach.

Une forte hausse des températures est attendue dès samedi, jour de la "grande chaleur" selon l'almanach chinois, avant de se transformer en vagues de chaleur, définies comme des périodes de temps anormalement chaud de trois jours ou plus.

La vague de chaleur devrait avoir la même ampleur que les vagues de chaleur du 5 au 17 juillet, mais davantage de régions pourraient être touchées par des températures de 40 degrés Celsius (104F) ou plus, a déclaré Fu Jiaolan, prévisionniste en chef du centre, aux médias d'État jeudi.

Une alerte jaune, la plus basse d'un système d'alerte à trois niveaux, a été déclenchée vendredi pour les provinces manufacturières de Zhejiang, Fujian et Guangdong, indiquant que des températures de 35C peuvent être attendues au cours des trois prochains jours.

La chaleur de cet été a été décrite par les observateurs météorologiques chinois comme extrême, augmentant la demande de climatisation dans les foyers, les bureaux et les usines et poussant la charge des réseaux électriques dans plus d'une douzaine de provinces à des records.

Du 1er juin au 20 juillet, certaines parties des bassins du fleuve Jaune et du fleuve Yangtze - grands centres industriels et commerciaux - ont été frappées par au moins 10 jours de températures élevées de plus que la norme.

Depuis juin, des vagues de chaleur ont également frappé d'autres parties de l'Asie de l'Est, de l'Europe occidentale, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique du Nord, déclenchant des incendies de forêt dans de nombreux pays.

Les scientifiques préviennent que le changement climatique ne fera que rendre les vagues de chaleur plus chaudes et plus fréquentes.

La température la plus élevée jamais enregistrée en Chine fait l'objet d'un débat.

Selon les médias chinois, la période la plus chaude de ces 300 dernières années a eu lieu en juillet 1743, sous la dynastie Qing. Un missionnaire français à Pékin aurait alors enregistré un maximum historique de 44,4C.

En 2015, un portail d'information du Xinjiang a fait état de 50,3C dans une station météorologique près d'Ayding, un lac asséché dans la dépression de Turpan, l'un des endroits les plus chauds de Chine en été.