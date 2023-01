Des vagues massives et des pannes de courant frappent la communauté côtière californienne pendant les tempêtes

"Vous vous préparez autant que possible, puis vous attendez qu'un problème inconnu auquel vous ne vous êtes pas préparé se produise, et ensuite vous répondez", a déclaré Mme Neumann alors qu'elle surveillait le port de Noyo Harbor dans la petite ville de pêche et de tourisme de Fort Bragg.

La pluie a continué à tomber dans tout l'État jeudi, mettant à rude épreuve les rivières déjà gonflées et les systèmes de contrôle des inondations, de la côte aux terres agricoles de l'intérieur. Dans le comté de Sacramento, au sud-est du comté de Mendocino de Fort Bragg, les équipes ont profité de toute pause dans la pluie pour travailler à la réparation des digues au sud de la capitale de l'État qui avaient été rompues par la première de plusieurs vagues de tempêtes prévues qui ont commencé la veille du Nouvel An, entraînant des inondations qui ont tué au moins trois personnes.

Dans le village balnéaire populaire de Mendocino, juste au sud du port de Noyo, la plage de Big River était méconnaissable sous des amas de débris, notamment des arbres qui avaient été arrachés du sol par des vents soufflant jusqu'à 50 miles par heure. De l'eau mousseuse s'est accumulée sur le sable, et l'odeur saumâtre de l'océan était plus âcre que d'habitude.

Les vagues de la nuit dans la région ont atteint 33 pieds, et les vents ont atteint 50 miles par heure. Des vagues allant jusqu'à 30 pieds étaient prévues pour jeudi.

À l'extrémité sud du comté de Mendocino, les petites villes de Point Arena et Gualala sont en grande partie privées d'électricité depuis environ 24 heures. Environ 2 500 foyers et entreprises ont été privés d'électricité dans le comté, qui compte environ 91 000 habitants.

La route côtière légendaire de Californie, l'autoroute 1, est fermée à quatre endroits dans le comté de Mendocino en raison de la chute d'arbres, a déclaré le département californien des transports. Le brouillard, les inondations et les éboulements ont contribué aux fermetures le long de l'autoroute dans d'autres parties de l'État.

Aucun bateau de pêche ne devait sortir jeudi matin du port de Noyo, où de petits bateaux de plaisance et de grands navires commerciaux disposent de cales, et où le crabe, le sébaste et le saumon font partie des prises habituelles.

La marée haute a apporté des houles qui ont emporté des débris sur la plage et son parking, les hautes vagues s'écrasant dans l'embouchure de la rivière Noyo.

Grant Downie, plongeur professionnel spécialisé dans les oursins, l'un des nombreux participants à l'inspection des eaux hautes, a déclaré qu'il avait déplacé son bateau hors du port avant la tempête, par mesure de sécurité.

Il était assuré, a-t-il dit, mais il préférait risquer qu'il soit touché par la chute d'un arbre plutôt que de couler dans les eaux sauvages.