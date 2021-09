Des valeurs de qualité pour bâtir un portefeuille solide

Une action de qualité remplit des critères qualitatifs relevant de la santé financière de l’entreprise, de la stabilité de son business model et du rendement de ses capitaux. Les sociétés dites “qualitatives” présentent une bonne santé financière, un faible endettement, un rendement des capitaux propres (ROE) et des actifs nets élevés (ROA), une forte rentabilité nette et opérationnelle, ainsi qu’une stabilité des résultats au cours du temps.

Le facteur qualité a historiquement démontré un rendement supérieur à celui du marché sur le long terme. Le fabricant d’indices MSCI a d’ailleurs créé des indices factoriels reposant sur ces différents critères. Nous pouvons observer que l’indice MSCI World Quality surperforme son indice de référence : le MSCI World. il a généré une surperformance de 1.98% par an depuis 1999 par rapport à l'indice MSCI World.

Source : MSCI





Il n’y a qu’à voir la performance par année (de 2000 à 2020) des différents facteurs MSCI pour observer que le facteur qualité surperforme le marché dans son ensemble, d’autant plus ces dix dernières années.

Source : MSCI Cette performance ne se fait pas au détriment du risque (le risque est mesuré ici par la volatilité) puisque l’indice MSCI World Quality génère une meilleure performance annualisée pour une plus faible volatilité (14% par an contre 15.7% pour le MSCI World).

Source : MSCI

Les actions de qualité performent d’ailleurs généralement mieux dans les phases de contraction économique (marquées en jaune sur le graphique ci-dessous) :

Source : MSCI

Notre équipe a créé pour vous une liste “Style d'investissement" regroupant les actions de qualité. Cette liste Valeurs de qualité est mise à jour quotidiennement par nos algorithmes pour identifier les valeurs les plus qualitatives par région au regard des critères présentés.

Plusieurs zones géographiques sont proposées. La liste “Monde” comprend des entreprises cotées sur les principales places financières du globe. Les autres listes sont régionales : Europe, Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis), Asie (Japon, Australie, Singapour, Hong Kong), Pays émergents (ceux présents dans l’indice MSCI Emerging Markets), France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.

