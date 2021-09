Une action dite “momentum” remplit des critères relatifs à la tendance haussière de son titre, de ses variations positives au cours des derniers mois et des révisions haussières des résultats futurs de la part des analystes.

Nous nous intéressons donc aux actions qui surperforment le marché au cours des 6 et 12 derniers mois et qui présentent des configurations haussières des révisions des bénéfices et du chiffre d’affaires en partant de l’hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans leurs révisions.

Le facteur momentum a historiquement démontré un rendement supérieur à celui du marché sur le long terme. Le fabricant d’indices MSCI a d’ailleurs créé des indices factoriels reposant sur ces différents critères. Nous pouvons observer que l’indice MSCI World Momentum surperforme son indice de référence : le MSCI World.

Il a généré une surperformance de 3.17% par an depuis 1999 par rapport à l'indice MSCI World.

Il n’y a qu’à voir la performance par année (de 2000 à 2020) des différents facteurs MSCI pour observer que le facteur momentum surperforme le marché dans son ensemble vu que nous avons connu de belles années de hausses (le facteur momentum surperforme lors d’un marché haussier et sous-performe lors d’un marché baissier).

Cette performance ne se fait pas au détriment du risque (le risque est mesuré ici par la volatilité) puisque l’indice MSCI World Momentum génère une meilleure performance annualisée pour une volatilité équivalente (15.9% par an contre 15.7% pour le MSCI World).

Les actions “momentum” performent d’ailleurs généralement mieux dans les phases de d’expansion économique (marquées en orange sur le graphique ci-dessous) :

Notre équipe a créé pour vous une liste “style d'investissement" regroupant les actions dans un bon “momentum”. Cette liste de valeurs momentum est mise à jour quotidiennement par nos algorithmes pour identifier les actions par région géographique qui respectent cette stratégie d’investissement au regard des critères présentés.

Plusieurs zones géographiques sont proposées. La liste “Monde” comprend des entreprises cotées sur les principales places financières du globe. Les autres listes sont régionales : Europe, Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis), Asie (Japon, Australie, Singapour, Hong Kong), Pays émergents (ceux présents dans l’indice MSCI Emerging Markets), France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur l'approche factorielle, je vous invite à lire deux articles sur le sujet :