Des ventes au détail et une production manufacturière solides aux États-Unis stimulent les perspectives économiques

Les ventes au détail américaines ont fortement augmenté en avril, les consommateurs ayant acheté davantage de véhicules automobiles dans le cadre d'une amélioration de l'offre et augmenté les dépenses dans les restaurants, donnant ainsi un puissant coup de pouce à l'économie au début du deuxième trimestre.

La large hausse des ventes au détail rapportée mardi par le département du commerce suggère que la demande reste forte malgré les vents contraires de l'inflation élevée, de l'amertume des consommateurs et de la hausse des taux d'intérêt.

Elle a apaisé les craintes d'une récession imminente. La force sous-jacente de l'économie a été soulignée par d'autres données montrant que la production dans les usines s'est accélérée en avril.

La hausse des salaires, alimentée par une ruée vers les rares travailleurs et les économies massives accumulées pendant la pandémie de COVID-19, soutient les dépenses. Les consommateurs utilisent également davantage leurs cartes de crédit. Mais la vigueur des dépenses signifie que la Réserve fédérale devra s'en tenir à son plan pour refroidir la demande.

"Les fortes ventes au détail devraient limiter les inquiétudes concernant les risques de baisse de la croissance et maintenir les responsables de la Fed fermement concentrés sur le relèvement des taux d'intérêt pour faire face à une inflation trop élevée", a déclaré Matthew Massicotte, économiste chez Citigroup à New York. "À un moment donné, la hausse des prix freinera la demande des consommateurs et ralentira l'inflation, mais pour l'instant, le fort vent arrière de la croissance des revenus nominaux et du crédit à la consommation disponible stimule la demande."

Les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % le mois dernier. Les données de mars ont été révisées à la hausse pour montrer que les ventes ont progressé de 1,4 % au lieu de 0,5 % comme indiqué précédemment. L'augmentation des ventes au détail d'avril, qui reflète à la fois une forte demande et une hausse des prix, était conforme aux attentes des économistes. Les ventes ont augmenté de 8,2 % sur une base annuelle.

Les ventes au détail sont principalement constituées de biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, qui semble avoir atteint un sommet. L'inflation des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en glissement annuel en avril.

L'augmentation des ventes au détail a été menée par les entrées chez les concessionnaires automobiles, qui ont rebondi de 2,2 % après avoir chuté de 1,6 % en mars. Cela a compensé une baisse de 2,7 % des ventes dans les stations-service. Les prix à la pompe ont reculé après avoir atteint des sommets en avril. Toutefois, ils ont depuis grimpé à un niveau record moyen de 4,523 $ le gallon en date de mardi, selon AAA.

En excluant l'essence, les ventes au détail ont augmenté de 1,3 %. Les recettes des bars et restaurants, la seule catégorie de services dans le rapport sur les ventes au détail, ont augmenté de 2,0 %. Les ventes des magasins de vêtements ont augmenté de 0,8 % alors que de nombreux travailleurs retournent au bureau. Les ventes des magasins en ligne ont progressé de 2,1 %.

Les ventes des détaillants d'appareils électroniques et électroménagers ainsi que des magasins de meubles ont également enregistré de fortes hausses. Mais les ventes des magasins de matériaux de construction, d'équipement et de fournitures de jardin ont baissé de 0,1 %. Les ventes des magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique et de livres ont diminué de 0,5 %.

Les actions de Wall Bourse étaient en hausse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

FORTE DEMANDE

Avec un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars, les salaires augmentent et permettent aux consommateurs à court d'argent de prendre un deuxième emploi ou de faire des heures supplémentaires, ce qui les protège contre l'inflation. Les ménages sont assis sur au moins 2 000 milliards de dollars d'épargne excédentaire, dont une partie est déployée pour maintenir les dépenses. Au premier trimestre, la rémunération des travailleurs américains a enregistré sa plus forte hausse en plus de trois décennies.

Mais avec l'adoption par la Fed d'une politique monétaire agressive, les ventes au détail devraient ralentir plus tard cette année.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. On s'attend à ce que la Fed augmente ce taux d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions politiques en juin et juillet.

La National Retail Federation a salué la croissance des ventes comme une preuve de la résilience des consommateurs, mais a exhorté la Maison Blanche et le Congrès américain à lever les droits de douane sur les produits chinois, à adopter une législation pour réparer la chaîne d'approvisionnement et à s'occuper de la réforme de l'immigration afin de soulager le marché du travail tendu.

Home Depot Inc a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices et de ventes mardi, après avoir annoncé une augmentation de ses ventes comparables au premier trimestre, tandis que Walmart a annoncé une forte baisse de ses bénéfices trimestriels et a réduit ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail ont augmenté de 1,0 % en avril. Les données de mars ont également été révisées à la hausse pour montrer que ces ventes au détail dites de base ont augmenté de 1,1 % au lieu de baisser de 0,1 % comme indiqué précédemment.

Les ventes au détail de base correspondent le plus étroitement à la composante des dépenses de consommation du produit intérieur brut. La solide hausse des ventes au détail de base du mois dernier suggère que les dépenses de consommation ont pris un bon départ au deuxième trimestre.

La vigueur des dépenses de consommation et la robustesse des investissements des entreprises en équipements ont contribué à soutenir la demande intérieure au premier trimestre, même si le PIB s'est contracté à un taux annualisé de 1,4 % en raison d'un déficit commercial record et d'une légère modération du rythme d'accumulation des stocks par rapport à la période octobre-décembre.

La Fed d'Atlanta a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, passant d'un taux de 1,8 % à un taux de 2,5 %.

Un autre rapport de la Fed publié mardi a montré que la production manufacturière a augmenté de 0,8 % le mois dernier, ce qui correspond à la hausse de mars et dépasse les attentes des économistes qui tablaient sur un gain de 0,4 %. La production dans les usines automobiles a augmenté de 3,9 % le mois dernier après avoir accéléré de 8,3 % en mars.

En conséquence, l'utilisation de la capacité du secteur manufacturier, une mesure de la façon dont les entreprises utilisent pleinement leurs ressources, a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 79,2 % en avril. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis avril 2007 et il a porté l'utilisation de la capacité à 1,1 point de pourcentage au-dessus de sa moyenne à long terme.

"La hausse du taux d'utilisation des capacités fournit une preuve supplémentaire que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent, une production plus élevée contribuera à ralentir l'inflation", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial à Pittsburgh.