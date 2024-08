Zlatko Kokanovic, un agriculteur serbe de 48 ans, et d'autres villageois ont déclenché un mouvement de protestation à l'échelle nationale pour empêcher la construction de la première mine de lithium européenne de Rio Tinto, estimant qu'elle polluerait leurs terres et mettrait en péril la santé publique.

Le mois dernier, la Serbie a rétabli la licence accordée à Rio Tinto pour exploiter ce qui serait la plus grande mine de lithium d'Europe dans la région de Jadar, dans l'ouest de la Serbie, deux ans après son annulation à la suite des protestations des groupes de défense de l'environnement.

Les avertissements concernant les effets néfastes de l'exploitation minière par Kokanovic et ses voisins dans le village de Gornje Nedeljice ont incité des milliers de personnes à manifester contre le projet de Rio Tinto dans des dizaines de villes de Serbie au cours du mois dernier.

Les manifestants ont donné au gouvernement jusqu'au 10 août pour adopter une loi interdisant l'exploration du lithium. Le gouvernement considère le projet comme un moyen essentiel de soutenir l'économie serbe en difficulté et n'a pas encore examiné cette demande.

M. Kokanovic, père de cinq enfants, qui exploite 30 hectares de terres et produit jusqu'à 100 000 litres de lait par an, prévient que les substances telles que l'arsenic et l'acide sulfurique utilisées dans le traitement du lithium, ainsi que la poussière, entraîneront une grave pollution.

"La mine détruirait la Serbie au détriment de notre santé afin de libérer l'Union européenne de sa dépendance à l'égard de la Chine (pour le lithium), de sorte que les citoyens de l'UE puissent vivre en bonne santé et que leurs enfants puissent respirer un air sain", a déclaré M. Kokanovic.

"Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y aura pas de mine ici : Il n'y aura pas de mine ici.

La Serbie n'est pas membre de l'Union européenne, où les réglementations environnementales sont plus strictes.

M. Kokanovic a déclaré que les manifestations s'intensifieraient si le gouvernement ne reculait pas, et que d'autres mesures seraient annoncées lors d'un rassemblement prévu samedi dans la capitale, Belgrade.

S'il est mis en œuvre, le projet de lithium Jadar, d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, situé dans l'ouest de la Serbie, pourrait couvrir 90 % des besoins actuels en lithium de l'Europe et faire de Rio Tinto l'un des principaux producteurs de lithium au monde.

Le lithium est un élément clé des batteries des véhicules électriques et des appareils mobiles.

La voisine de Mme Kokanovic, Marijana Petkovic, a déclaré que sa communauté était tellement alarmée par le projet de Rio Tinto qu'elle était prête à empêcher physiquement les machines de construire la mine.

"Nous défendrons nos maisons, nos terres, notre église et notre cimetière. La radicalisation sera la prochaine étape (si nécessaire)", a-t-elle déclaré.

En juin, Rio Tinto a déclaré que les études environnementales récemment publiées montraient que le projet serait sans danger pour les communautés locales.

Afin d'apaiser les craintes de pollution mortelle, le ministère serbe de la santé a créé mardi une commission chargée d'étudier l'impact de l'exploitation du lithium sur la santé humaine.

"Il n'y aura pas de travaux d'excavation pendant deux ans. Il est donc absurde de semer la panique", a déclaré le président Aleksandar Vucic à la presse mercredi soir.

Le 19 juillet, M. Vucic, le chancelier allemand Olaf Scholz et le commissaire européen chargé de l'énergie, Maros Sefcovic, ont signé un accord qui permettrait aux producteurs des États membres de l'UE d'avoir accès aux matières premières extraites en Serbie, dont le lithium.

Cet accord vise à réduire la dépendance de l'UE à l'égard des importations en provenance d'Amérique et d'Asie.

Dans la ville de Kragujevac, au centre de la Serbie, les manifestants ont fait savoir qu'ils n'abandonneraient pas le conflit concernant la mine de lithium en envahissant la place principale mercredi soir.

"Nous ne voulons pas de lithium en Serbie. Si les dommages causés à l'environnement sont supérieurs aux avantages économiques, il est clair que le projet n'est pas bon", a déclaré le manifestant Aleksandar Jankovic.