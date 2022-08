Des villes chinoises populeuses, dont Shenzhen, renforcent les mesures de contrôle du COVID

Les nouvelles mesures, qui ne devraient durer que quelques jours pour l'instant, reflètent l'insistance de la Chine sur sa politique dite de "COVID zéro dynamique" qui vise à étouffer toute épidémie au moment où elle se produit.

Les enjeux sont plus élevés pour l'économie nationale chinoise, déjà chancelante, par rapport au début du mois, lorsque les mesures de confinement concernaient principalement les petites villes. Une nouvelle escalade majeure ou la prolongation des mesures de confinement dans les grandes métropoles, comme Chengdu dans le sud-ouest de la Chine, risque de nuire à la croissance économique tiède.

"Les marchés pourraient à nouveau être touchés au cours des deux prochaines semaines, déclenchant probablement une autre série de réductions par les économistes de la rue", a averti Nomura dans une note mardi, soulignant l'importance de villes telles que le centre technologique du sud de Shenzhen.

Longhua, un district de Shenzhen comptant 2,5 millions d'habitants, a fermé mardi divers lieux de divertissement et marchés de gros, et a suspendu les grands événements.

Les personnes doivent présenter une preuve de résultats négatifs au test dans les 24 heures pour entrer dans les complexes résidentiels, et les restaurants doivent limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité, a déclaré l'autorité du district de Longhua. Les nouvelles restrictions devraient expirer samedi.

Ces mesures font suite à des mesures similaires annoncées lundi et couvrant trois autres districts qui ont touché plus de 6 millions de personnes à Shenzhen, qui a combattu de multiples épidémies de sous-variantes d'Omicron cette année.

Alors que les responsables de la ville n'ont pas annoncé de report général de la nouvelle année scolaire, six parents ayant des enfants dans des écoles primaires et des collèges ont déclaré que leurs écoles les avaient informés de reports, de nombreux parents exprimant leur anxiété face à l'incertitude dans les groupes de discussion de parents.

À Dalian, un grand port du nord-est de la Chine important pour les importations de soja et de minerai de fer, les principales zones urbaines comptant environ 3 millions d'habitants sont entrées mardi dans une période de confinement qui doit durer jusqu'à dimanche. Les ménages ne sont autorisés à envoyer qu'une seule personne par jour faire des achats de première nécessité.

Pendant le confinement, les travailleurs non essentiels doivent travailler à domicile, tandis que les entreprises manufacturières doivent réduire leur personnel sur place et ne maintenir que les opérations de base et urgentes.

Dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, les districts de Wuhou et de Qingyang ont suspendu mardi de nombreux sites et groupes de touristes et ont prévu de retarder le début du semestre d'automne pour les écoles, après que le district de Jinniu ait renforcé les restrictions lundi. Les trois districts comptent environ 3,5 millions de résidents au total.

La municipalité septentrionale de Tianjin, qui compte 13,7 millions d'habitants, a lancé mardi un nouveau test COVID à l'échelle de la ville pour identifier les infections communautaires, le quatrième test de ce type depuis samedi.

Dans la ville septentrionale de Shijiazhuang, à environ 3,5 heures de route de la capitale Beijing, quatre grands districts ont ordonné à plus de 3 millions de résidents de travailler à domicile, à l'exception des travailleurs essentiels, jusqu'à mercredi après-midi.

La Chine continentale a signalé 1 717 infections COVID transmises à l'intérieur du pays pour le 29 août, dont 349 infections symptomatiques et 1 368 infections asymptomatiques, selon des données officielles publiées mardi.

Parmi plus de 20 provinces, régions et municipalités qui ont signalé des cas, la région du Tibet, la province du Sichuan, dont Chengdu est la capitale, et la province de Qinghai ont contribué le plus de cas quotidiens pour la journée de lundi.

Xining, la capitale de la province de Qinghai, qui compte 2,5 millions d'habitants, a ordonné le confinement de ses principales zones urbaines, l'arrêt des transports publics et la restriction des déplacements en dehors des zones résidentielles. Le confinement, qui a débuté lundi, devait être levé jeudi matin.

À Hong Kong, les cas ont augmenté et les conseillers du gouvernement s'attendent à ce que les infections atteignent 10 000 par jour cette semaine, ce qui fait craindre que les autorités ne renforcent les restrictions qui viennent juste d'être assouplies.