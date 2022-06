Des visages familiers dans la course à la présidence promettent de nouvelles façons de réparer le Nigeria

Le parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), a choisi cette semaine Bola Tinubu pour être son candidat au remplacement du président Muhammadu Buhari lors du scrutin de l'année prochaine. Il affrontera Atiku Abubakar, ancien vice-président et politicien chevronné, qui est le porte-drapeau du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party (PDP).

M. Abubakar s'était déjà présenté en s'engageant à privatiser l'entreprise pétrolière publique et à créer un fonds pour stimuler les investissements privés dans les infrastructures. Pour sa part, Tinubu s'est engagé à stimuler l'industrie manufacturière afin de réduire la dépendance du Nigeria aux importations, à construire un port en eau profonde dans le sud et à accroître l'exploration gazière et pétrolière dans le premier producteur de brut du continent.

"Quel que soit le résultat des élections, la trajectoire politique changera fondamentalement", a déclaré la société de produits dérivés financiers dans une obligation aux investisseurs. "Les politiques protectionnistes de la dernière décennie seront probablement mises au rebut."

Sous Buhari, la banque centrale a dressé une liste prioritaire d'importations pour freiner les sorties de dollars et a imposé un contrôle des changes, que Tinubu et Abubakar veulent supprimer.

Ils veulent également assainir le secteur pétrolier en privatisant la société pétrolière d'État ou en supprimant la coûteuse subvention à l'essence.

Le vol de brut et le vandalisme des oléoducs ont amené le gouvernement à réduire sa production de pétrole budgétisée à 1,4 million de barils par jour, contre 1,8 million de bpj initialement, ce qui signifie que le Nigeria ne profite pas de la flambée des prix du pétrole, contrairement à d'autres producteurs de pétrole au lendemain de la guerre en Ukraine.

Le Nigeria a perdu 434 milliards de nairas (1 milliard de dollars) à cause du vol de pétrole au cours du seul premier trimestre de cette année, selon l'organisme de réglementation du pétrole.

QUESTIONS DE SÉCURITÉ

En leur faveur dans les urnes, Tinubu, 70 ans, et Abubakar, 75 ans, sont tous deux des figures établies qui ont construit de vastes réseaux tribaux, religieux et politiques qui ont choisi le vainqueur des élections au cours des deux dernières décennies.

Mais les deux candidats devront faire face à l'image d'hommes gériatriques dirigeant une nation jeune.

Les jeunes nigérians férus de technologie ont représenté la moitié des électeurs lors des élections de 2019 et leur nombre devrait augmenter. Ils veulent des emplois et des opportunités commerciales et se plaignent d'être exclus de la prise de décision dans la politique nigériane.

Le vainqueur devra également faire face à une série de problèmes de sécurité, notamment une insurrection islamiste qui s'étend et qui a laissé de nombreux morts dans son sillage, comme l'a souligné le massacre d'une église catholique dimanche dernier, au cours duquel 40 personnes ont été tuées.

Le banditisme et les enlèvements, les troubles de longue date dans le delta du Niger, les confrontations entre éleveurs et agriculteurs, et le mouvement séparatiste du Biafra dans le sud-est sont d'autres risques.

Tinubu et Abubakar affirment qu'ils mettront fin au cycle de la violence, mais ce ne sera pas la première fois que les Nigérians entendent de telles promesses, et beaucoup sont consternés par la façon dont l'insécurité et les niveaux de pauvreté ont augmenté depuis qu'ils ont voté pour Buhari, qui s'est engagé à atténuer l'insécurité et à relancer l'économie.

"Ce sont des candidats de l'establishment, le système les a faits, alors je doute qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires", a déclaré Abiodun Adeneyi, professeur de communication de masse à l'université Baze de Lagos. "Je ne vois pas comment ils peuvent faire quelque chose de différent pour surmonter la situation sécuritaire."