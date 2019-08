Des vitesses de l'ordre du gigabit dans toute la Suisse : UPC prépare le lancement de son offre gigabit

Dans le cadre du plan de croissance initié par UPC, la préparation du lancement d'une offre gigabit sur l'ensemble de son réseau a commencé en début d'année. L'entreprise va investir cette année 275 millions de francs dans ses produits, son réseau et son service client. Ces investissements permettront de lancer les offres gigabit cette année encore, et ce dans toute la Suisse. Grâce à sa technologie à fibre optique supérieure, UPC est le seul opérateur de Suisse en mesure de proposer des vitesses de l'ordre du gigabit sur l'ensemble de sa zone de couverture, en ville comme à la campagne, contrairement à ses concurrents, qui ne peuvent proposer de telles vitesses que dans les agglomérations. « Grâce au lancement des offres gigabit sur l'ensemble de la zone de couverture, nous permettons à la numérisation de passer à la vitesse supérieure en Suisse. D'un côté, nous proposons pour la première fois aux régions périphériques des vitesses gigabit , ce qui profite aux clients privés et commerciaux dans tout le pays et de l'autre, nous offrons aux villes une alternative attrayante aux offres gigabit existantes . », déclare Severina Pascu, CEO de UPC.

Le réseau sera optimisé grâce à une modification de chaînes TV

Dans le cadre de la préparation à l'offre gigabit, UPC procédera à des modifications de son réseau le 27 août de 1 heure à 12 heures. Il est possible que certains services TV soient concernés. À l'issue des travaux, la plupart des récepteurs TV comme la UPC TV Box et le Horizon Recorder reconnaîtront automatiquement ces changements et effectueront une recherche automatique des chaînes. Ces clients ne devront rien faire. Pour les modèles de TV plus anciens directement raccordés à notre réseau câblé, il est possible qu'une recherche des chaînes manuelle soit nécessaire pour les clients. Ces derniers pourront trouver des informations détaillées et des instructions pour leurs récepteurs sur : http://www.upc.ch/changement

