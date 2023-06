Des pluies intenses se sont abattues vendredi sur une région pittoresque de la province du Hunan, dans le sud de la Chine, provoquant des inondations qui ont emporté des voitures, englouti des terres agricoles et entraîné des évacuations et des sauvetages de personnes bloquées.

La Chine a récemment été confrontée à une combinaison de fortes précipitations et de températures caniculaires qui ont mis à mal son agriculture et sa consommation d'énergie.

Les pluies ont frappé la région de Xiangxi dans le Hunan depuis jeudi, avec 314,5 mm de précipitations dans le comté de Baojing à 14 heures, pulvérisant un record local, ont rapporté les médias soutenus par l'État.

Les routes dans certaines parties de la région de Xiangxi se sont transformées en rivières à fort débit qui ont emporté des dizaines de véhicules, et les pompiers ont utilisé des cordes et des canots pneumatiques pour sauver les habitants isolés, comme le montrent des vidéos circulant sur le réseau Twitter chinois Weibo.

Les inondations ont également provoqué des glissements de terrain et des coulées de boue dans le comté voisin de Guzhang, causant des dommages aux maisons et aux cultures, bloquant les routes et perturbant la circulation, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.

Les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu'à 8 heures du matin samedi. Aucune victime n'a été signalée.

La Chine, qui est sujette aux inondations, met de plus en plus en garde contre des conditions météorologiques plus extrêmes en raison du changement climatique.