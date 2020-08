Des volontaires de la Croix-Rouge en Corée du Nord face au coronavirus et aux inondations

SEOUL, 10 août (Reuters) - La Croix-Rouge a envoyé plus de 43.000 volontaires en Corée du Nord, notamment dans la ville de Kaesong en confinement, afin de contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus et de fournir de l'aide face aux inondations survenues dans le pays, a déclaré lundi un représentant de l'organisation humanitaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré le mois dernier l'état d'urgence et ordonné un confinement à Kaesong, ville frontalière avec la Corée du Sud, après qu'un individu revenu clandestinement dans le pays a présenté des symptômes du virus.

En plus de la crise sanitaire, les fortes précipitations et inondations survenues ces derniers jours ont alimenté les inquiétudes sur une possible pénurie alimentaire dans le pays, isolé sur la scène internationale.

Les volontaires portent assistance à l'ensemble des neuf provinces nord-coréennes pour éviter l'apparition du virus et protéger la population des risques d'inondations et glissements de terrain, a déclaré un porte-parole de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

"Des centaines d'habitations ont été endommagées et de vastes rizières ont été submergées (...)", a dit Antony Balmain.

La Corée du Nord n'a confirmé aucun cas de contamination au coronavirus mais a mis en place de strictes mesures sanitaires. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)