Descente aux enfers : Les Ukrainiens récupèrent les maisons bombardées près de Kiev

Pendant un mois, lui et sa femme se sont réfugiés dans le sous-sol d'un ami à Dmytrivka, à environ 35 km (22 miles) à l'ouest de Kiev, alors que les troupes russes avançaient et occupaient la zone et prenaient possession des maisons de certains de ses voisins.

La plupart des 300 résidents sont partis, mais environ un tiers est resté, coexistant avec les Russes alors que leurs chars patrouillaient jour et nuit.

"Ils sont allés dans nos maisons. Les maisons qui étaient fermées, ils les ont ouvertes, ils ont juste cassé les fenêtres et ils ont essayé d'ouvrir les portes", a-t-il dit, en retournant dans son village vendredi. "Nous étions avec eux quand ils visitaient les maisons, ils essayaient d'ouvrir les armoires".

"J'ai une femme très courageuse, elle les surveillait, leur faisant comprendre qu'ils ne devaient rien prendre", a-t-il ajouté, assis dans le même sous-sol où il s'était retranché. Plusieurs matelas gisent sur le sol, et sur le côté, des étagères avec des provisions.

Il y a trois jours, alors que les Russes patrouillaient dans la zone, des troupes ukrainiennes sont arrivées. Lorsque les Russes sont revenus, inconscients, il y a eu une bataille féroce. Vereshchagin et sa femme se sont échappés en voiture à travers les bois pendant une brève pause dans les combats.

Certaines maisons du quartier résidentiel chic ont été complètement détruites. Dans le jardin de l'une d'elles se recroquevillait une biche, gravement blessée par les bombardements, la chair à vif exposée là où des plaques de fourrure avaient brûlé.

"L'enfer a commencé dans la soirée du (29 mars)", a déclaré Vereshchagin. "D'un côté, nous entendions les chars nous tirer dessus, et de la région de Bucha, il y avait un bombardement massif de mortiers", a-t-il ajouté, en faisant référence à une ville située au nord.

"C'est un peu comme si vous aviez un casque (casque) et que quelqu'un vous frappait au marteau depuis le haut".

L'odeur âcre de la végétation humide flotte dans l'air. Une brume enveloppe la zone rurale, un patchwork de champs et de forêts.

Les correspondants de Reuters ont vu les restes de huit soldats russes à côté de chars détruits sur la route qui traverse le hameau.

L'un d'eux avait été décapité par une explosion. Son corps nu gisait à proximité, les pieds arrachés et un bras noirci tendu vers le haut comme s'il était figé dans le temps.

"Vous voyez que l'ennemi surestime son potentiel, du moins autour de Kiev. Et nous continuons à aller de l'avant en libérant nos villes et en évacuant notre population", a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur Yevhen Yenin. "La première tâche est de rétablir l'ordre public pour assurer l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en communication", a-t-il ajouté.

Au nord, près de la frontière biélorusse, se trouve le site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

"D'après notre reconnaissance, les Russes ont quitté Tchernobyl, mais nous devons être attentifs à toute surprise désagréable qui pourrait s'y cacher", a déclaré M. Yenin.

Vereshchagin rejette la justification du président russe Vladimir Poutine pour l'invasion - éliminer les néo-nazis et protéger les Russes en Ukraine. Bien que né en Ukraine, sa langue maternelle est le russe.

"Je n'ai jamais rencontré de problèmes en Ukraine en tant qu'Ukrainien russophone", a-t-il déclaré.

"Définitivement, ni moi ni aucun de mes amis russophones n'attendaient une quelconque armée du salut, ce qui était complètement faux et paranoïaque."