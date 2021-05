Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions ENGIE EPS

Regulatory News:

À la suite de l’annonce par ENGIE EPS (Paris:EPS) le 20 avril 2021 du projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions ENGIE EPS que la société Taiwan Cement Corporation (« TCC ») envisage de déposer (l’« Offre »), le Conseil d’administration d’ENGIE EPS a désigné, conformément à la recommandation du comité ad hoc, le cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière en qualité d’expert indépendant.

TCC a informé la société de son objectif de maintenir ENGIE EPS cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et qu’il n’est dès lors pas envisagé de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

En application de l’article 261-1 I 1° et 2° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’expert indépendant sera chargé de remettre un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre.

Le comité ad hoc du Conseil d’administration d’ENGIE EPS assurera le suivi des travaux de l’expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable.

Le Conseil d’administration d’ENGIE EPS se réunira afin d’émettre, sur la base du rapport de l’expert indépendant, un avis motivé sur l’Offre dans les conditions de l’article 231-19 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par ENGIE EPS et qui sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

À propos d’ENGIE EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations, visitez : www.engie-eps.com.

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210518006250/fr/