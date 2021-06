Desktop Health annonce l'obtention du marquage CE et le lancement international des prothèses dentaires de nouvelle génération imprimées en 3D Flexcera

La technologie de résine exclusive pour prothèses dentaires offre aux patients une résistance, une esthétique et une fonction supérieures et sera mise à la disposition des professionnels des soins dentaires européens dès cet été

Desktop Health, la société récemment créée par Desktop Metal Inc. (NYSE : DM) et dédiée au développement de solutions de biofabrication et d'impression 3D dans le domaine des soins médicaux personnalisés, a annoncé aujourd'hui l'obtention du marquage de conformité européenne (CE) pour sa résine FlexceraTM, une technologie exclusive utilisée dans le cadre de la fabrication 3D de prothèses dentaires de haute qualité. Le marquage CE confirme que les résines Flexcera répondent aux exigences de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux, ce qui va permettre à Desktop Health de commercialiser les résines Flexcera auprès des professionnels des soins dentaires dans l'Union européenne (UE) et dans d'autres régions où le marquage CE est valable. Flexcera Base, qui s'est récemment vu octroyer l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, et Flexcera Smile sont les premières solutions dentaires numériques optimisées et formulées par Desktop Health.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'obtention du marquage CE par Flexcera, qui amorce notre expansion mondiale pour satisfaire les besoins des professionnels des soins dentaires et de leurs patients », a déclaré Michael Jafar, président-directeur général de Desktop Health. « Le lancement de Flexcera marque l'avènement d'une nouvelle ère exceptionnelle en dentisterie, combinant la science avancée de Flexcera avec la technologie d’impression 3D pour offrir aux patients une résistance, une esthétique et une fonction supérieures. »

Les besoins en prothèses dentaires vont croissant. On estime que ce marché mondial devrait atteindre 3,8 milliards USD d'ici 2027. Le marché européen des prothèses dentaires est quant à lui estimé à 878 millions USD1 et est stimulé par les progrès technologiques visant à éliminer les contraintes des prothèses dentaires actuelles imprimées en 3D, à la fois en termes de solidité et d'esthétique.

La science de l'impression dentaire

La résine Flexcera a été conçue pour arborer la solidité de la céramique et une composition chimique à longue chaîne afin de garantir des propriétés prothétiques optimales. Lorsqu’elles sont fabriquées à l’aide des imprimantes 3D EnvisionTEC™, jusqu’à huit prothèses dentaires personnalisées Flexcera peuvent être réalisées en moins de deux heures, soit une production qui tient toutes ses promesses et permet aux professionnels du secteur de concevoir des prothèses dentaires de haute qualité le jour même.

Pour la première fois dans l'histoire des prothèses dentaires, les résines Flexcera offrent :

Une résistance élevée à la rupture, puisqu'elles sont trois fois plus résistantes que les résines haut de gamme concurrentes

Une résistance à l'humidité afin de prévenir les taches et la décoloration, les prothèses étant deux fois plus résistantes qu'une formule concurrente de premier plan

Des propriétés esthétiques globales naturelles, pour une translucidité dentaire réaliste et un sourire naturel.

« La capacité à proposer des prothèses dentaires esthétiques, imprimables et de haute qualité est une nouvelle capacité robuste rendue possible par Flexcera et Desktop Health », a déclaré le professeur Patrik Zachrisson, cofondateur et vice-président de l'International Digital Dental Academy et dentiste associé du Digital Smile Studio au Royaume-Uni. « Jusqu'à présent, la fabrication des prothèses dentaires se limitait aux procédés de fraisage, très chronophages, ou à des procédés d'impression 3D trop fragiles. Pour la première fois, nous disposons, avec Flexcera, d'une solution dentaire numérique complète réunissant les quatre fondements attendus de l'impression 3D : solidité, esthétique, précision et rapidité. »

La résine Flexcera devrait être commercialisée en Europe à la fin de l'été 2021 et aux États-Unis et au Canada d'ici fin juin. Les prestataires de soins de santé souhaitant rester informés de la disponibilité du produit ou désireux de le précommander peuvent s'inscrire sur le site www.flexcera.com.

À propos des résines Flexcera

Les résines exclusives Flexcera permettent la fabrication de prothèses dentaires fonctionnelles et esthétiques caractérisées par une solidité identique à celle de la céramique. Flexcera Smile est un dispositif médical marqué CE de classe 1 selon la FDA, utilisé dans le cadre de la fabrication de dents prothétiques réalistes, et Flexcera Base est un dispositif médical marqué CE, de classe 2 et ayant obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA, utilisé pour la fabrication de bases de prothèses dentaires de qualité supérieure. Tous deux sont exclusivement formulés pour être produits à l'aide des imprimantes 3D EnvisionTEC. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.flexcera.com.

À propos de Desktop Health

Basée à Newport Beach en Californie, Desktop Health développe des solutions de fabrication additive et des matériaux de pointe destinés aux soins personnalisés. Fondée en mars 2021 comme entité de Desktop Metal Inc. dédiée aux soins de santé, l'entreprise est intégrée verticalement pour concevoir, produire et commercialiser des applications dans une gamme de spécialités de santé. Desktop Health s'est rapidement orientée vers l'élaboration d'applications et la détection d'opportunités permettant d'exploiter ses capacités de bioimpression dans le secteur des soins de santé. Pour de plus amples informations relatives à Desktop Health, veuillez vous rendre sur www.desktophealth.com.

À propos de Desktop Metal, Inc.

Basée à Burlington dans le Massachusetts, Desktop Metal Inc. accélère la transformation des procédés de fabrication grâce à son vaste portefeuille de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders en robotique, métallurgie et procédés de fabrication avancés, la société s'attaque aux défis encore non relevés en matière de rapidité, de coûts et de qualité pour faire de la fabrication additive l'outil essentiel des ingénieurs et des fabricants du monde entier. Desktop Metal a été sélectionnée pour faire partie du classement des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs du globe par le Forum économique mondial. Elle figure également dans la liste des « 50 Smartest Companies » de la « Technology Review » du MIT. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.desktopmetal.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933, telle qu'amendée, et de la section 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, telle qu'amendée. De manière générale, les énoncés prospectifs concernent les performances futures et potentielles de Desktop Health, dont son orientation stratégique, le développement de nouvelles applications de soins de santé, le taux d'adoption ou le succès des nouvelles technologies et applications et les résultats anticipés de la société. Les énoncés prospectifs sont des prévisions, des projections et autres déclarations relatives à des événements futurs basés sur les attentes et suppositions actuelles, et sont, par conséquent, sujets à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient engendrer un écart sensible entre les événements futurs réels et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document, dont, mais ne se limitant pas à : (i) la capacité à mettre en œuvre les plans opérationnels, les prévisions et autres attentes et à identifier et concrétiser d'autres opportunités ; (ii) les exigences réglementaires ultérieurement applicables aux technologies, produits, matériaux et applications de Desktop Health, y compris celles imposées par la Food and Drug Administration américaine et par ses homologues dans d'autres pays ; (iii) les risques associés aux produits fabriqués par Desktop Health, y compris les actions en responsabilité et en garantie et (iv) d'autres risques et incertitudes figurant dans le paragraphe intitulé « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs » du rapport annuel joint au formulaire 10-K/A déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») américaine le 30 avril 2021, et d'autres documents de la société déposés auprès de la SEC. Ceux-ci identifient et mettent en évidence d'autres risques et incertitudes importants pouvant engendrer un écart sensible entre les événements futurs réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à partir de la date où ils ont été exprimés. Les lecteurs sont priés de ne pas placer une confiance indue dans ces énoncés prospectifs et Desktop Metal décline toute obligation de mise à jour et de révision et ne prévoit pas d'actualiser ni de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Desktop Metal ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ses prévisions.

1 Fortune Business Insights, Dentures Market Size, Share & Industry Analysis, juillet 2020

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

