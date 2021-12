 Desktop Metal obtient une injonction préliminaire à l'encontre de SprintRay dans une procès en contrefaçon

Desktop Metal (NYSE : DM) a annoncé aujourd'hui que le tribunal du district de Hambourg, en Allemagne, a ordonné une injonction préliminaire à l'encontre de SprintRay Europe GmbH dans le cadre du procès en contrefaçon intenté par EnvisionTEC GmbH en août 2021 (315 O 211/21).

L'injonction préliminaire interdit à SprintRay de vendre, d'importer, d'utiliser ou de conserver en Allemagne tout produit qui viole les revendications alléguées du brevet visé.

Le procès a été intenté en vertu d'un certain nombre de brevets européens, délivrés en Allemagne et dans d'autres pays, qui couvrent un appareil et un procédé de séparation des couches d'impression 3D.

« Nous sommes très heureux de la décision du tribunal ; celle-ci confirme que les modèles d'imprimantes Pro 95 et Pro 55 de SprintRay violent le procédé breveté de séparation des couches d'EnvisionTEC », a déclaré Michael Jafar, CEO de Desktop Health. « L'engagement de Desktop Metal en matière de R&D concernant les matériels, logiciels et la science des matériaux a abouti à l’obtention de plus de 650 brevets et dépôts de demandes de brevets dans le monde entier, que nous avons fermement l'intention de faire respecter ».

À propos de Desktop Metal

Desktop Metal, Inc, basé à Burlington (Massachusetts), accélère la transformation de la fabrication grâce à son portefeuille élargi de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders dans les domaines de la fabrication, de la métallurgie et de la robotique, l'entreprise offre des solutions innovantes pour conjuguer les challenges vitesse, coût et qualité et faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal fait partie des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs du monde selon le Forum économique mondial et est inscrite sur la liste des 50 entreprises les plus intelligentes du MIT Technology Review. Pour plus d'informations, visitez le site www.desktopmetal.com.

À propos d'EnvisionTEC

EnvisionTEC, filiale à 100 % de Desktop Metal, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'impression 3D de niveau professionnel. Fondée en 2002 sur la base de sa technologie pionnière d'impression DLP, EnvisionTEC commercialise plus de 40 configurations d'imprimantes reposant sur six technologies qui permettent l’impression d’objets à partir de fichiers de conception numériques. Les imprimantes 3D haut de gamme de la société EnvisionTEC sont destinées à plusieurs marchés du médical, à des usages professionnels et industriels, et sont appréciées pour leur précision, la qualité de leur état de surface, leur fonctionnalité et leur rapidité. Pour plus d'informations, visitez le site www.envisiontec.com.

Déclarations prospectives

