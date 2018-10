Europe : Désorientées par Wall Street, les Bourses européennes rechutent

PARIS (awp/afp) - Bien parties après deux bonnes séances d'affilée, les Bourses européennes ont rechuté mercredi, souffrant de la mauvaise orientation de Wall Street, des craintes toujours prégnantes autour du budget italien, et de l'attentisme avant l'ouverture d'un sommet européen sur le Brexit en soirée.

"Les investisseurs ont tendance à se montrer prudents avant la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine, a estimé Alexandre Baradez, un analyste de IG France. Les tensions autour de l'Arabie saoudite et du Brexit "restent également des préoccupations importantes", a-t-il relevé.

Les investisseurs attendent l'ouverture dans la soirée d'un sommet européen à Bruxelles, mais sans grand espoir de franches avancées dans les discussions sur le Brexit.

"Mercredi, c'est le jour d'un sommet de l'UE", même si le président du Conseil européen, Donald Tusk, "a déjà prévenu qu'il était peu probable d'enregistrer des progrès sur l'accord de divorce", a souligné Connor Campbell, analyste Spreadex.

Très volatile au cours des dernières séances, Wall Street évoluait mercredi dans le rouge au lendemain de sa plus forte hausse depuis mars. Les résultats du jour étaient contrastés et le recul inattendu des mises en chantier de logements a également pesé.

Vers 16H10 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,22% à 25.741,05 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,10% à 2.807,14 points, et le Nasdaq de 0,27% à 7.625,06 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,02%.

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,54% à 5.144,95 points.

Sur fond de chute du marché automobile européen en septembre, le secteur a fini en net repli. Peugeot a ainsi perdu 4,62% à 20,65 euros.

Les valeurs technologiques, à l'image de Soitec (+5,32% à 63,30 euros), ont elles réussi à finir majoritairement dans le vert.

Pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, Neoen a pris 3,64% à 17,10 euros. Le producteur d'énergies renouvelables a annoncé avoir levé 628 millions d'euros.

A Francfort, le Dax a cédé 0,45% à 11.724,09 points dans le sillage de la dégringolade des deux titres du spécialiste allemand de la santé Fresenius.

Plombé par ses perspectives pour 2019 alors que son bénéfice net au troisième trimestre est en hausse, Fresenius SE a perdu 8,90%, à 62,82 euros. La filiale Fresenius Medical Care, dont le bénéfice net a fondu de 8%, fait même pire (-16,50% à 71,58 euros).

A Londres, l'indice FTSE-100 a lui terminé à l'équilibre (-0,07%) à 7.059,40 points, dans un marché sur la défensive avant l'ouverture du sommet européen.

Le gestionnaire immobilier Segro a été recherché (+2,82% à 627 pence) mais le BTP et l'aérien ont peiné après deux avertissements sur résultats dans ces secteurs. Berkeley Group a lâché 0,78% à 510 pence, tandis qu'EasyJet a perdu 4,96% à 1.150,50 pence.

A Milan, le FTSE Mib a fini en baisse de 1,33%, à 19.455 points.

Campari a réalisé la meilleure performance, prenant 1,61% à 6,63 euros. En revanche, toute la galaxie de la famille Agnelli a souffert: Fiat Chrysler, dont les ventes européennes ont chuté de 31,9% en septembre, a perdu 4,19%, à 13,868 euros.

La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,85%, à 8.997,20 points.

Le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice Ibex 35, a entièrement terminé dans le rouge. CaixaBank a notamment enregistré la plus forte baisse à 3,81 euros (-1,27%). Dans la grande distribution, Dia a continué sa dégringolade, chutant de 15,04% à 0,85 euro.

En Suisse, l'indice SMI a cédé 0,51%, à 8.750,35 points.

La plus forte baisse revient au groupe pharmaceutique Roche (-1,89%, à 236,00 francs suisses suisses), en dépit de la publication mercredi d'un chiffre d'affaires sur neuf mois légèrement meilleur qu'attendu. Le groupe de spécialités chimiques Lonza continue en revanche sur sa lancée (+1,43%, à 326,60 francs suisses suisses).

A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en hausse de 0,26%, à 527,54 points.

A la hausse, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML, qui a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 22%, a pris 3,47%, à 160,38 euros. A la baisse, Altice Europe a perdu 4,90%, à 2,33 euros.

La Bourse de Bruxelles a terminé en baisse de 0,11%, l'indice Bel-20 atteignant 3.559,97 points. La plus forte hausse est pour Galapagos (+2,45%, à 89,34 euros) et la plus forte baisse pour le géant de la bière AB InBev (-1,52% à 72,79 euros).

A Lisbonne, le PSI 20 a pris 0,30%, à 5.058,08 points.

Le titre Sonae a grimpé de 3,27%, à 0,837 euro, tandis qu'Altri a chuté de 3,29%, à 7,34 euros.

cd/soe/bh