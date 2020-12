Destination Canada collabore avec les auteurs de la célèbre comédie musicale Come From Away pour produire la chanson Le Canada, tout simplement génial

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le tandem Irene Sankoff et David Hein , dont la comédie musicale Come From Away a remporté un Tony et a fait briller le Canada sur la scène mondiale, sort une nouvelle chanson originale en collaboration avec Destination Canada . Avec Le Canada, tout simplement génial, le couple d’artistes suscite un grand élan de fierté canadienne, le tout accompagné d’une vidéo animée conçue par le studio Wonderlust de Halifax.

Les paroles de Sankoff et Hein, qui constituent une véritable déclaration d’amour au Canada, rappellent le côté génial et le charme indéniable de la nation. Le texte raconte une histoire envoûtante qui célèbre la diversité des peuples et des langues du Canada, la beauté de ses villes et communautés, de même que ses jalons historiques et ses réalisations scientifiques. On y ressent la force des chutes Niagara et les délices typiques des différentes régions, d’un océan à l’autre. La chanson évoque la personnalité unique de notre pays et nous invite à l’explorer quand les circonstances s’y prêteront.

« Quand je pense à ce qui est génial du Canada, explique Irene Sankoff, je m’émerveille de la diversité tout autour de moi. Mes amis et collègues ont tous des histoires et des champs d’intérêt différents, et pourtant, nous ressentons tous un grand respect mutuel. Malgré nos différences, notre communauté sait se serrer les coudes, exactement comme dans l’histoire de Come From Away. Même en mode distanciation, l’expérience du studio d’enregistrement m’a comblée : des artistes qui s’unissent pour créer une œuvre et célébrer ce qui fait du Canada un pays génial, quel bonheur! »

« Nous avons voulu créer une sorte de conversation musicale de 90 secondes avec des gens de partout au pays, ajoute Hein. C’était fabuleux de pouvoir collaborer avec certains de nos héros. Chacun d’entre eux contribue à répandre les valeurs canadiennes, qui sont d’ailleurs soulignées par l’animation et l’arrangement musical. »

Parmi les nombreuses personnalités canadiennes qui ont prêté leur voix à Le Canada, tout simplement génial, on peut reconnaître celles d’acteurs de Come From Away. À remarquer aussi : Rita Baga, célèbre drag queen du Québec; iskwē, auteure-interprète autochtone; et Roberta Bondar, première astronaute canadienne et première neurologue envoyée dans l’espace. Divers autres auteurs, athlètes et artistes importants ont également participé à l’initiative.

Pour Gloria Loree, vice-présidente principale de la Stratégie de marketing et chef du marketing de Destination Canada, « le Canada est vraiment génial. Les gens, les lieux, les cultures, la nourriture – tout! Mais ce côté génial n’est pas nécessairement un endroit ou un objet; c’est quelque chose qui palpite en chaque Canadien. Bien que la situation actuelle soit morose dans le domaine du voyage, et même si de nombreux Canadiens ne pourront pas fêter avec leurs proches cette année, cette chanson est un puissant rappel de la générosité et de la fierté qui nous relient tous. »

Le Canada est le pays de plus de 37 millions personnes au cœur grand ouvert qui peuvent être fiers d’être si accueillants et chaleureux. Les histoires narrées dans Come From Away et Le Canada, tout simplement génial font écho à d’innombrables autres témoignages inspirants et authentiques. Tous les Canadiens sont invités à les découvrir sur CanadaGenial.ca .

Cliquez ici pour télécharger la vidéo animée Le Canada, tous simplement génial.

Visitez la Médiathèque de la marque Canada pour accéder à d'autres ressources et images en haute résolution.

Suivez @explorezsansfin et #CanadaGénial sur Instagram.

Destination Canada est un organisme de marketing et de recherche de premier plan, dont le mandat est de veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme. Nous facilitons l’harmonisation des stratégies entre nos partenaires de marketing provinciaux et territoriaux, nos partenaires gouvernementaux et les autres acteurs du secteur.

Nous cherchons à offrir et à inspirer du marketing de contenu qui soit ambitieux, pertinent et cohérent dans l’ensemble du secteur canadien du tourisme et du voyage. Notre objectif est d’aider les entreprises du pays ainsi que leurs employés et les collectivités où elles se trouvent à profiter d’une prospérité durable dans un écosystème dynamique qui leur donnera les moyens de surpasser constamment les attentes des voyageurs.

Notre mission est axée sur la recherche de pointe, des stratégies de marketing éclairées et des récits inspirants qui mettent le voyageur à l’avant-plan. En collaboration avec nos partenaires de l’industrie et du gouvernement, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix.

Destination Canada est une société d’État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.destinationcanada.com/fr .

À propos de Irene Sankoff et David Hein

Irene Sankoff et David Hein (@sankoffandhein) sont deux auteurs canadiens qui, en plus d’être mariés, travaillent ensemble. Ils ont gagné un prix Laurence Olivier en 2019 en plus d’être en nomination pour un Grammy (2018) et un Tony (2017) pour la trame de Come From Away. Le spectacle en soi a remporté le Prix Laurence Olivier de la meilleure comédie musicale (2019), trois prix Dora Mavor Moore (2017), quatre prix Helen Hayes, cinq prix Outer Critics Circle et trois prix Drama Desk, dont celui de la meilleure comédie musicale. David Hein et Irene Sankoff ont aussi reçu en 2017 des prix Drama Desk et Outer Critics Circle soulignant un livre exceptionnel. Leur premier spectacle, My Mother’s Lesbian Jewish Wiccan Wedding (basé sur l’histoire de la mère de David Hein), a été produit par Mirvish Productions à Toronto et a gagné des prix de meilleure comédie musicale un peu partout en Amérique du Nord. Le couple comptait parmi les interprètes dans la plupart des productions. Ils préparent actuellement d’autres projets, dont deux films originaux avec Disney et une série télévisée pour Warner Brothers. Le duo est également lauréat du prix Good Neighbour (Four Freedoms Park Conservancy) et d’une Croix du service méritoire du Canada.

À propos de Wonderlust

Wonderlust ( www.wonderlustmedia.ca ) est un petit studio de design et d’animation établi dans la ville portuaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Depuis 2015, l’entreprise a permis à certaines des plus grandes marques et organisations de la planète d’exploiter la communication narrative, en racontant des histoires originales et éloquentes qui voyagent et résonnent au loin.



