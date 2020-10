Détenir de l’or devient-il plus risqué ? 0 06/10/2020 | 12:18 Envoyer par e-mail :

" Dans la mesure où les statistiques économiques se stabilisent et nous commençons à nous diriger vers la reprise, nous pensons que l'or pourrait sous-performer par rapport au rebond des actifs risqués en raison de ses propriétés de valeur refuge ", indique Fidelity.



" L'équipe continue d'être à la recherche d'autres actifs de couverture que l'or et à même de diversifier davantage notre exposition défensive, comme par exemple les emprunts d'État chinois ", conclut Fidelity.





Un dollar plus faible, les craintes d'une accélération de l'inflation et l'ampleur de l'assouplissement monétaire par les banques centrales au cours des derniers mois ont créé les conditions d'instabilité idéales ayant favorisé la récente performance positive de l'or. Tel est le constat dressé par Fidelity International dans son dernier bulletin d'allocation mensuelle. Mais quel chemin prendra le métal doré à l'avenir?

" Dans la mesure où les statistiques économiques se stabilisent et nous commençons à nous diriger vers la reprise, nous pensons que l'or pourrait sous-performer par rapport au rebond des actifs risqués en raison de ses propriétés de valeur refuge ", indique Fidelity.

" L'équipe continue d'être à la recherche d'autres actifs de couverture que l'or et à même de diversifier davantage notre exposition défensive, comme par exemple les emprunts d'État chinois ", conclut Fidelity.