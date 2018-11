Détente significative de la dette italienne après les propos de Di Maio

Paris (awp/afp) - Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie enregistrait une détente significative lundi, après les propos du vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio se disant ouvert à un déficit moins élevé dans son projet de budget.

Peu avant 11H00 (10H00 GMT), le rendement italien évoluait ainsi à 3,209%, contre 3,407% à la clôture vendredi sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Il revenait ainsi à son plus bas niveau depuis le 1er octobre.

L'écart ("spread") avec le Bund, soit le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne qui fait référence sur le marché, se réduisait aussi nettement, à 285 points de base (soit 2,85 points de pourcentage), un plus bas depuis le 5 octobre.

"Si, durant la négociation (avec Bruxelles), le déficit doit diminuer un peu, pour nous, cela n'est pas important", a déclaré lundi matin M. Di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), un des deux partis de la coalition au pouvoir à Rome avec la Ligue (extrême droite).

Néanmoins, "le sujet n'est pas les chiffres, mais les citoyens", a-t-il noté sur Radio radicale, en réaffirmant l'importance de mettre en place un revenu de citoyenneté pour les plus démunis, de réformer la loi sur les retraites pour permettre un départ anticipé et d'indemniser les petits épargnants ayant été floués par la faillite de banques.

Les discussions semblaient jusqu'ici dans l'impasse, l'exécutif italien ayant campé sur ses positions depuis le rejet le 23 octobre par la Commission européenne de son projet de budget, qui prévoit officiellement un déficit à 2,4% du PIB.

Cette nouvelle rendait attractives les dettes des pays les plus risqués, à l'instar de l'Espagne, et pénalisait par contre logiquement les dettes considérées comme les plus sûres, comme celle de l'Allemagne et de la France.

Peu avant 11H00 (10H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne montait ainsi à 0,362% contre 0,340% vendredi, tout comme celui de la France à 0,736% contre 0,721%.

A l'inverse, celui de l'Espagne reculait à 1,598% contre 1,632%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans montait légèrement à 1,392% contre 1,381%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'élevait aussi légèrement, à 3,061% contre 3,039% vendredi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,312% contre 3,302%. Celui à deux ans s'établissait à 2,826% contre 2,809%.

