Détérioration des perspectives pour l'économie suisse

Zurich (awp) - Les nuages continuent de s'amonceler sur les perspectives pour l'économie suisse. Le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est encore détérioré en août et laisse augurer une évolution "peu réjouissante" pour l'économie helvétique.

Le baromètre s'est replié en août de 4,0 points à 86,5 points, écrivent les économistes du KOF mardi dans un communiqué. Le chiffre de juillet a été relevé à 90,5 points, contre 90,1 selon les chiffres annoncés il y a un mois. Ces données sont clairement inférieures au seuil de croissance de 100 et il s'agit du quatrième mois consécutif de baisse de l'indicateur.

Le niveau du baromètre est également inférieur aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP en aval de la publication. Ceux-ci l'attendaient dans une fourchette entre 87,1 et 92,0 points.

Le recul est essentiellement dû aux indicateurs des secteurs liés à la consommation, mais l'industrie manufacturière et la construction envoient également des signaux négatifs, écrit le KOF. Les autres indicateurs n'ont guère évolué.

En ce qui concerne l'industrie et la construction, le problème se situe principalement au niveau des intrants et de la main d'oeuvre, alors que les carnets de commandes sont bien remplis.

Dans l'industrie, la métallurgie est plus particulièrement sous pression, mais l'électronique, la chimie et le textile constatent également une détérioration. Le secteur du bois et du papier envoie en revanche des signaux positifs.

