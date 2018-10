Dette de la Grande Bretagne: Fitch confirme sa note, perspective négative

Paris (awp/afp) - Fitch a maintenu vendredi la note de la dette à long terme de la Grande Bretagne (AA) mais l'a assortie d'une perspective négative en raison des risques liés aux conséquences du Brexit.

L'agence de notation a par ailleurs confirmé son triple A aux Pays-Bas avec une perspective stable. Elle a salué "une économie à forte valeur ajoutée, flexible et diversifiée et des institution efficaces".

A propos de la Grande-Bretagne, "la perspective négative reflète les risques de baisse liés aux effets perturbants" d'un Brexit qui auraient des conséquences "pour le commerce britannique, les investissements et les perspectives économiques à court et moyen terme", a expliqué l'agence de notation dans un communiqué.

Selon Fitch, une "intensification des divisions politiques en Grande Bretagne, tant sur la sortie de l'Union européenne que sur le cadre des futures relations avec l'UE (Union européenne) ont empêché tout progrès dans les négociations sur le Brexit, et accru les chances d'un Brexit acrimonieux et perturbateur, sans accord".

Pour Fitch, l'incertitude entourant le processus du Brexit "pèse sur les perspectives" et selon ses prévisions, le PIB de la Grande Bretagne pourrait baisser à 1,3% cette année, contre 1,7% en 2017.

Pour sa part, l'agence américain SP Global Ratings a annoncé avoir maintenu sa notation AA pour la dette souveraine britannique et la perspective négative. Elle a souligné dans son communiqué que de son point de vue, la Grande-Bretagne maintient un certain nombre d'atouts: "un haut niveau moyen de salaires, une économie diversifiée, des institutions fortes et indépendantes et un statut de monnaie de réserve pour la livre sterling".

Mais, "des incertitudes persistent sur les futures relations entre la Grande-Bretagne et son plus important partenaire commercial, l'UE, et sur l'entrée en vigueur éventuelle d'une période de transition quand la Grande-Bretagne quittera l'Union le 29 mars 2019".

afp/rp