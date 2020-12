Dette des Etats-Unis : il est peu probable que ce soit un problème à court terme (Robeco)

La dette totale des États-Unis a explosé pendant la récession de Covid-19 et approche les 300 % du PIB. Les mesures de relance budgétaire et monétaire massives ainsi que les émissions massives d'obligations par les entreprises sont les principaux facteurs de cette flambée de la dette. Par conséquent, des questions sur la viabilité de la dette surgissent partout.



" À court terme, cependant, il est peu probable que ce soit un problème simplement parce que la dette est bon marché ", estime Jeroen Blokland, portfolio manager chez Robeco, " avec des rendements obligataires historiquement bas, les coûts d'intérêt des obligations du gouvernement fédéral sont également proches d'un niveau historiquement bas ".



Le service de la dette des ménages en pourcentage du revenu disponible est de loin le plus bas jamais enregistré, en grande partie grâce aux taux hypothécaires extrêmement bas, ajoute l'expert.



Les rendements des obligations d'entreprises n'ont jamais été aussi faibles, ce qui maintient les ratios de couverture des intérêts - qui reflètent le nombre de fois qu'une entreprise peut couvrir ses paiements d'intérêts courants avec ses bénéfices - à un niveau élevé.



" Il est évident que les choses seraient très différentes si un jour l'endettement n'était plus aussi bon marché ", conclut Jeroen Blokland.