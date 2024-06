Dette française: Octo AM envisage un spread franco-allemand de 100 points de base

Le 14 juin 2024 à 15:05

La situation actuelle française "devrait avoir un impact plus important sur les marchés qu’une situation comparable en Espagne ou en Italie il y a quelques années, estime Matthieu Bailly, président et directeur général délégué d’Octo AM. La différence est que la France "est encore considérée comme un pays ‘cœur de portefeuille’ pour les investisseurs européens et internationaux, tandis que l’Italie de 2018 ou l’Espagne de 2016 étaient encore abordées comme des poches mineures, voire absentes des portefeuilles de beaucoup d’investisseurs, encore échaudés par la crise des périphériques de 2011".



"Il est probable que l'écartement des taux français par rapport à ses homologues européens se poursuive a minima jusqu'au premier vote législatif du 30 juin" estime le gestionnaire d'actifs. Il précise que "nous pourrions assez aisément voir le spread entre la France et l'Allemagne dépasser les 80 points de base d'ici quelques semaines, niveau déjà atteint en sortie de crise des périphériques puis lors des élections de 2017".



"Nous visons plutôt 100 points de base": selon Matthieu Bailly ce niveau de spread pourrait "du point de vue des taux absolus", être "compensé par un resserrement des taux allemands, du fait d'une bascule des investisseurs vers 'l'actif de sécurité' au détriment de la France".



Une "grande différence" avec les situations passées serait "le croisement des taux français avec les taux portugais et espagnols, bien au-dessus de ceux de la France au cours de la décennie 2010 et désormais très proches". "Ce croisement pourrait intervenir dès la fin juin", annonce le gérant.