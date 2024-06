Dette française: Ofi Invest serein malgré l'incertitude politique

Le 14 juin 2024 à 10:20 Partager

"Quand on passe de 0,48% à 0,60%, d'écart de rendement entre la dette allemande et la dette française. 0,12 point d'écartement, ce n'est pas encore panique à bord". C’est ce qu’a déclaré Eric Bertrand, directeur des gestions chez Ofi Invest lors d’un déjeuner de presse organisé le 13 juin à Paris dans un contexte d'incertitude sur le prochain gouvernement français. Il souligne que "la France est un pays riche qui sait lever l'impôt" ce qui est important pour le détenteur de dette française, et que "plus personne ne veut sortir de la zone euro".



"Donc à la fin, ça finit bien, la grande interrogation c'est par où on va passer", résume Eric Bertrand.



Il rappelle ce qui s'est passé en 2012 en Grèce avec l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême-gauche Syriza, qui "au bout de 18 mois de tractations a fini par faire ce à quoi il s'était opposé, contraint par le FMI et l'Europe".



Il rappelle également le cas plus récent de Liz Truss qui est arrivée au pouvoir au Royaume-Uni en 2022 avec un parti du gouvernement qui a dit " je vais baisser les impôts, je vais augmenter les dépenses sociales, tout ça non financé". "Ça s'est arrêté en 6 semaines" et "les marchés financiers réagiront très vite si ça part dans cette direction" en France, souligne Eric Bertrand.

Avec l'arrivée de Giorgia Meloni en Italie en 2022, l'écart entre la dette allemande et la dette italienne "n'a pas bougé, voire même s'est resserré" dans la mesure où la nouvelle dirigeante "attendait beaucoup de l'Europe en termes de prêts et de dons". "Elle a repris le programme de Mario Draghi et pris un ministre des Finances qui rassurait tout le monde".

Pour le gérant le futur gouvernement français "aura ces exemples en tête", donc engagera peut-être des mesures symboliques, mais financièrement, saura que les marchés "réagiront sans doute très rapidement si on instaure la retraite à 60 ans, ou si on enlève deux points de prix sur la TVA", et que dans ce cas "la capacité d'action du gouvernement va s'arrêter très rapidement". Eric Bertrand remarque que le RN "est déjà en train de rétropédaler sur les retraites".

"Toutes les primes de risques seront baissées au bout d'un moment". "Par contre, la trajectoire et le bruit sont peut-être assez importants sur la période qui nous sépare de ce moment-là, avec de la volatilité", conclut-il.