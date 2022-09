Dette: le taux d'intérêt de la France dépasse 2,5%, au plus haut depuis huit ans

Paris (awp/afp) - Le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans, qui fait référence sur les marchés, a atteint son plus haut depuis janvier 2014 mardi dans un contexte de resserrement monétaire des banques centrales.

Peu après 15H40, le taux d'intérêt pour la dette française à 10 ans a atteint 2,501%, dépassant le plus haut de l'année, atteint précédemment en juin (2,47%). Pour retrouver trace d'un taux d'intérêt supérieur à 2,50%, il faut remonter jusqu'à janvier 2014.

En début d'année, il tournait encore autour de 0,2%, après avoir été longtemps négatif en 2021.

Depuis plusieurs semaines, ce taux se redresse vivement: il était retombé à 1,25% début août après son premier pic mi-juin. Mais depuis, les banques centrales occidentales ont encore durci le ton face à l'inflation, qui était de 9,1% en août sur un an en zone euro et de 8,3% aux Etats-Unis le même mois.

"Cette montée des taux est sous l'effet couplé des politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale américaine", a rappelé au cours d'une conférence avec des journalistes Alexandre Baradez, analyste d'IG.

Les discours des deux institutions "se ressemblent assez: il faut agir vite et fort" développe-t-il, expliquant cette brutale trajectoire.

En septembre, la BCE a procédé à la plus forte hausse de son principal taux directeur de son histoire, de 75 points de base. La Fed s'apprête à faire de même mercredi, pour la troisième fois de suite, certains analystes anticipant même une remontée de 100 points de base.

La hausse des taux directeurs se répercute presque mécaniquement sur les conditions de financement des entreprises, des Etats mais aussi des ménages. Elle vise à réduire les crédits distribués, l'activité économique et donc à calmer la surchauffe des prix.

Tous les pays occidentaux sont concernés par cette tendance: lundi, le 10 ans américain a dépassé les 3,5% pour la première fois depuis 2011. Le taux allemand à même échéance a aussi battu mardi son record de l'année, à 1,952% vers 15H55, le plus haut depuis début 2014 également.

Le taux à deux ans de la France, une échéance plus sensible aux changements des politiques monétaires des banques centrales, a atteint 1,723% vers 15H30, son plus haut niveau depuis novembre 2011.

afp/rp