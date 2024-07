L'énorme dette des plus grandes économies du monde commence à inquiéter à nouveau les marchés financiers, alors que les élections assombrissent les perspectives budgétaires.

Les obligations françaises ont été malmenées après une élection surprise et des plans de dépenses considérables qui ont suscité l'inquiétude. La dynamique de la dette américaine est au centre des préoccupations à l'approche de l'élection présidentielle de novembre.

Une crise de la dette n'est pas l'hypothèse de base, mais les investisseurs sont attentifs au risque que le relâchement des cordons de la bourse ne provoque des tensions sur les marchés.

"Les déficits sont de nouveau au centre de l'attention", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group.

"Il faut accorder plus d'attention non seulement à la dette, mais aussi à la manière de générer une dynamique de croissance, en particulier en Europe", a-t-il ajouté.

Voici un aperçu de cinq grandes économies développées qui figurent sur la liste des sources d'inquiétude :

1/ FRANCE

Une élection surprise a été un réveil brutal pour les investisseurs qui avaient jusqu'à présent ignoré les finances publiques chancelantes de la France. Avec un déficit budgétaire de 5,5 % de la production l'année dernière, la France s'expose à des mesures disciplinaires de la part de l'Union européenne.

La prime de risque obligataire de la France par rapport à l'Allemagne a brièvement augmenté le mois dernier pour atteindre son niveau le plus élevé depuis la crise de la dette de 2012, alors que l'extrême droite a pris de l'avance dans la course électorale.

Une alliance de gauche l'a finalement emporté et un parlement sans majorité pourrait limiter ses plans de dépenses, mais aussi entraver toute action visant à renforcer les finances de la France.

Le directeur de la Cour des comptes française a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre en matière de budget et que la dette devait être réduite.

Même avant l'arrivée d'un nouveau gouvernement, l'Union européenne s'attendait à ce que la dette atteigne 139 % de la production d'ici à 2034, contre 111 % actuellement. La prime de risque de la France a diminué, mais reste relativement élevée.

"Il y aura une prime fiscale permanente intégrée dans le prix", a déclaré David Arnaud, gestionnaire de fonds chez Canada Life Asset Management.

2/ ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ne sont pas en reste. Le Congressional Budget Office estime que la dette publique passera de 97 % à 122 % de la production d'ici 2034, soit plus du double de la moyenne enregistrée depuis 1994.

Les attentes croissantes concernant la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles de novembre ont récemment fait grimper les rendements des bons du Trésor, les investisseurs ayant intégré le risque d'une augmentation des déficits budgétaires et d'une hausse de l'inflation. Certains investisseurs estiment que le pire résultat pour les marchés obligataires serait une présidence Trump avec une Chambre des représentants et un Sénat dirigés par les Républicains.

Cela signifierait que "nous pourrions bénéficier d'un nouveau cycle de relance budgétaire... à partir d'un point de départ où le déficit est de 6 % du PIB", a déclaré Chris Jeffery, responsable de la stratégie macroéconomique chez Legal & General Asset Management.

Bien que les bons du Trésor américain soient protégés par leur statut de valeur refuge, la courbe des rendements est proche de son niveau le plus élevé depuis janvier, ce qui reflète la pression exercée sur les coûts d'emprunt à plus long terme.

3/ ITALIE

Les investisseurs ont salué le Premier ministre nationaliste Giorgia Meloni comme étant favorable au marché. Pourtant, le déficit budgétaire de 7,4 % enregistré l'année dernière était le plus élevé de l'UE. L'Italie est donc également confrontée à des mesures disciplinaires de l'UE qui mettront à l'épreuve l'optimisme des marchés.

Les obligations italiennes ont obtenu de meilleurs résultats que leurs homologues. Mais la prime de risque sur les obligations italiennes a brièvement atteint son plus haut niveau en quatre mois en juin, alors que les obligations françaises se vendaient, ce qui montre à quel point la nervosité peut se propager rapidement.

Rome a pour objectif de réduire le déficit à 4,3 % cette année, mais ses résultats récents en matière de respect des objectifs budgétaires sont déplorables.

Les mesures d'incitation à la rénovation des logements, dont le coût s'élève à plus de 200 milliards d'euros depuis 2020, exerceront une pression à la hausse sur la dette italienne pendant des années. L'exécutif européen prévoit que la dette atteindra 168 % de la production d'ici 2034, contre 137 % actuellement.

"Vous n'êtes pas récompensé pour le risque que vous courez en Italie", a déclaré Christian Kopf, responsable des titres à revenu fixe et des opérations de change chez Union Investment.

4/ ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne n'est plus un sujet de préoccupation depuis 2022, lorsque des réductions d'impôts non financées par le gouvernement conservateur de l'époque ont mis en déroute les obligations d'État et la livre sterling, obligeant la banque centrale à intervenir pour stabiliser les marchés et à faire volte-face.

Le nouveau gouvernement travailliste, qui s'est engagé à faire croître l'économie tout en limitant les dépenses, est confronté à des défis, avec une dette publique proche de 100 % du PIB.

Elle pourrait atteindre plus de 300 % de la production économique dans les années 2070, selon les prévisions budgétaires britanniques de l'année dernière, le vieillissement de la population, le changement climatique et les tensions géopolitiques posant des risques budgétaires importants.

Selon S&P Global, une croissance économique plus forte est essentielle pour stabiliser la dette.

5/ JAPON

La dette publique du Japon représente plus de deux fois son économie, ce qui en fait de loin la plus importante des économies industrialisées.

Ce n'est pas une préoccupation immédiate, car la majeure partie de la dette japonaise est détenue par le pays, ce qui signifie que les investisseurs sont moins susceptibles de fuir dès les premiers signes de tension. Les investisseurs étrangers ne détiennent qu'environ 6,5 % des obligations d'État du pays.

Fitch Ratings estime que les hausses de prix et les taux d'intérêt plus élevés pourraient être bénéfiques au profil de crédit du Japon en gonflant la dette.

Il y a encore des raisons de s'inquiéter.

Selon les estimations du gouvernement, les paiements annuels d'intérêts sur la dette publique devraient plus que doubler au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 24 800 milliards de yens (169 milliards de dollars).

Il convient donc de surveiller toute hausse soudaine des rendements des obligations japonaises à mesure que la politique monétaire se normalise. À un peu plus de 1 %, les rendements à 10 ans sont proches de leur plus haut niveau depuis 2011.