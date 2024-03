Berlin (awp/afp) - Les conducteurs de trains de la Deutsche Bahn ont obtenu une réduction progressive de leur temps de travail de 38 à 35 heures par semaine d'ici 2029, selon les détails d'un accord publiés mardi, après une vague de grèves qui ont pesé sur le climat économique en Allemagne.

Selon les termes de ce compromis, dont la conclusion a été révélée lundi, "le temps de travail de référence (...) sera réduit à 35 heures d'ici 2029 sans réduction proportionnelle du salaire", a indiqué la Deutsche Bahn dans un communiqué.

"La confrontation a été dure, mais nous sommes parvenus à un compromis intelligent", a commenté Martin Seiler, directeur du personnel du groupe.

Dans le détail, la durée hebdomadaire "diminuera à 37 heures en 2026, 36 heures en 2027, 35,5 heures en 2028 et 35 heures en 2029". Les conducteurs pourront néanmoins travailler jusqu'à 40 heures par semaine, avec des heures supplémentaires payées 2,7% en plus.

Les salariés ont aussi obtenu une prime d'inflation de 2850 euros, ainsi qu'une hausse progressive de leur salaire de 420 euros par mois en 2025, selon la Deutsche Bahn.

Cet accord va mettre fin à l'un des conflits sociaux les plus durs, et les plus coûteux, auxquels a été confronté le rail allemand ces dernières années.

Le syndicat des conducteurs de locomotives allemands (GDL) a organisé depuis fin 2023 une série de six grèves, certaines de plusieurs jours d'affilée, provoquant des perturbations massives dans le trafic passager et fret. La dernière remonte à la mi-mars.

Fin janvier, la trafic ferroviaire avait été paralysé durant cinq jours sur le réseau national, l'une des plus longues grèves de l'histoire de la Deutsche Bahn.

Ces mouvements sociaux ont été coûteux pour l'Allemagne déjà engluée dans une sévère crise économique, liée au ralentissement du secteur industriel, qui a entraîné une contraction du PIB de 0,3% l'an dernier.

Elles ont coûté quelque 200 millions d'euros à la Deutsche Bahn, qui a enregistré une perte de plus de 2 milliards d'euros en 2023. L'entreprise est frappée par une avalanche de problèmes, entre besoins d'investissements pour son rail vieillissant, retards incessants et endettement massif.

afp/jh