Deutsche Bank : La reprise du marché baissier des actions s'étendra jusqu'en 2023, le dollar est plus faible

La banque allemande a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le S&P 500 grimpe jusqu'à 4 500 au cours du premier semestre de l'année prochaine, avant de retomber.

L'indice le plus large des actions américaines a clôturé à environ 4 026 vendredi et s'est redressé d'environ 15 % par rapport au niveau le plus bas atteint en octobre.

Dans ses perspectives pour 2023, Deutsche a déclaré qu'une récession était susceptible de s'installer à partir du milieu de l'année et qu'elle se ferait également sentir sur les marchés du crédit, où les écarts de rendement élevés aux États-Unis devraient s'élargir à 860 points de base d'ici la fin de 2023, et les écarts de rendement élevés libellés en euros devraient atteindre 930 points de base.

La fin du cycle de resserrement de l'économie américaine et une récession étaient considérées comme plus positives pour les Treasuries, le rendement à 10 ans devant terminer l'année 2023 autour des niveaux actuels, à 3,65 %.

Les Bunds allemands ont toutefois été considérés comme sous-performants, les rendements à 10 ans passant de 1,96 % à 2,60 %.

"Enfin, en ce qui concerne les devises, nous observons un renversement de la tendance à la hausse du dollar, l'euro/dollar repassant fortement au-dessus de 1,10, pour atteindre probablement 1,15 fin 2023", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank.

En ce qui concerne le pétrole, ils ajoutent que les perturbations de l'offre pourraient faire grimper temporairement les prix du Brent à 100 dollars au premier trimestre de l'année prochaine, avant de retomber à 80 dollars d'ici la fin de l'année.