Deutsche Bank pourrait sortir de l'Euro Stoxx 50

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Conséquence de la chute du titre depuis le début de l'année, Deutsche Bank pourrait quitter l'Euro Stoxx 50 à l'issue de la révision annuelle de l'indice, estiment plusieurs bureaux d'analystes.

Les changements de composition de l'indice des principales capitalisations européennes, qui se fondent sur les valeurs boursières au 31 août, devraient entrer en vigueur le 21 septembre, souligne Société Générale. Outre Deutsche Bank, les titres de Saint Gobain et d'E.ON devraient être évincés de l'indice. Ils pourraient être remplacés par Kering, Linde et Amadeus IT Group, précise le bureau de recherche actions.

Les analystes de Davy et LBBW anticipent également des changements au sein de l'Euro Stoxx 50, conduisant les fonds indiciels cotés à acheter ou vendre certains titres.

Le titre Deutsche Bank a perdu 38% depuis le 1er janvier alors que ses résultats ont été pénalisés par des coûts de restructuration, tandis que la la direction du groupe a été largement remaniée.

La banque allemande a estimé mardi qu'une éventuelle sortie de l'Euro Stoxx 50 n'affecterait ni ses activités, ni sa stratégie centrée sur l'amélioration de la rentabilité. "Nous espérons que notre stratégie soutiendra la valorisation de Deutsche Bank par le marché, et augmentera par conséquent la capitalisation boursière", a-t-elle précisé.

Deutsche Boerse, propriétaire du gestionnaire d'indices Stoxx, n'était pas immédiatement disponible pour commenter ces informations.

-Alberto Delclaux, Dow Jones Newswires (Version française François Schott) ed: ACD

